Düzce'de Rölyef Sanatıyla İkinci Bahar - Son Dakika
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Düzce'de Rölyef Sanatıyla İkinci Bahar

Düzce\'de Rölyef Sanatıyla İkinci Bahar

Düzce'deki rölyef kursu, ev hanımları ve emekliler için yeni bir sosyal ve sanatsal alan sunuyor.

21.04.2025 13:08
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DÜZCE (İHA) – Düzce'de kağıtlara üç boyut kazandırılarak yapılan canlandırma sanatı olan rölyef, ev hanımları ve emeklilerin yeni gözdesi haline geldi. Kursiyerler, El Sanatları Merkezi'nde açılan 3 boyutlu rölyef kursunda hem sanatla uğraşıyor hem de sosyalleşiyor.

Düzce El Sanatları Merkezi bünyesinde açılan kurs, birçok kadına yeni bir uğraş alanı sunuyor. Kursiyerler, kağıtları kullanarak sanatsal çalışmalar yapıyor ve eserlerini 3 boyutlu hale getirerek adeta görsel bir şölen oluşturuyor. Kurs aynı zamanda katılımcılara samimi bir aile ortamı da sağlıyor.

Hafta içi ev hanımları ve emeklilere yönelik düzenlenen kurs, hafta sonları ise çalışan kadınlara hitap ediyor. Katılımcılar burada hem stres atıyor hem de el emeği göz nuru eserler ortaya çıkarıyor.

"Kağıtla sanat yapıyoruz"

Rölyef kursu eğitmeni Hanife İlhan, çalışmalar hakkında bilgi verdi. İlhan, "Burada arkadaşlarla birlikte kağıtlarla üç boyutlu çalışmalar yapıyoruz. Rölyef aslında bir kabartma sanatıdır. Biz de kağıtları kullanarak kabartmalar yapıyor ve bunları tablo haline getiriyoruz. Her resmi üç boyutlu canlandırmak mümkün. Kağıtları işleyerek, adeta nakış işler gibi sanat eseri ortaya çıkarıyoruz. Kursiyerlerimizle çok güzel bir aile ortamımız var. İlk başladıklarında zorlanıyorlar ama zamanla birlikte harika işler başarıyoruz" dedi.

"Emekli olduktan sonra başladım bağımlısı oldum"

Rölyefe ilk başlarda soğuk baktığını ancak yaptıkça hoşuna gittiğini söyleyen kursiyer Dilek Akça, "Çok da keyifli yapıyorum. Rölyef bana ilk başta uzak gelmişti ama başladıktan sonra bırakamadım. Çok eğlenceli ve keyifli. Yapılması çok kolay değil ama yapıldıkça hipnotize olmak gibi bir şey. Minik minik kesiyorsunuz, yapıştırıyorsunuz, ütülüyorsunuz. Hanife Hocamız çok yetenekli. Sağ olsun, çok yardımcı oluyor. Rölyefte perspektif çok önemli" diye konuştu.

"Evde hasta olmayı beklememek için geldim, 9 yıl oldu"

Yaklaşık 9 yıldır rölyef sanatıyla ilgilenen Melek Koç ise "Bir tesadüf eseri başladım. Bizler emekli olup evlerde oturunca hastalığı ve ölümü bekliyoruz. Öyle yapmasınlar. Evde oturup 'Oram ağrıyor, buram ağrıyor' demenin bir alemi yok. Rölyef yapmak zor ama hoca hanımın yardımıyla kolaylaşıyor. Görenler tablolarıma bayılıyor. Ücretsiz versem çok fazla isteyen var ama biz veremiyoruz, çünkü çok emek istiyor. Para verip alamayanlar gelip yapsın. Hem eğlenceli hem ufkunu açıyor hem gençleşiyorsun. Beyninde hiçbir sorun kalmıyor. Bütün derdini, stresini o yapraklara döküyorsun. Hele benim gibi 60 yaş üstüne tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.

"Emekliyim ve ikinci baharımız rölyefle yaşıyorum"

Cemile Yılmaz da emekli olduktan sonra bu sanata başladığını ve gençleştiğini belirterek, "Rölyefi zevkle yapıyorum. Arkadaşım tavsiye etti. 'Gideyim bir bakayım' dedim, hiç de yapılacak gibi görünmüyordu. İşin içine girince çok beğendim. Çok da güzel işler çıktı. Bağımlılık yaptı, şimdi de bırakamıyorum. Zor ve uğraşmak gerekiyor ama uğraşmamıza değiyor. Kağıtlarla sanat eserleri yapıyor, canlandırıyoruz. Çok güzel eserler çıkıyor ortaya. Çok memnunum, herkese de tavsiye ederim. Emekliyim ve ikinci baharımı rölyefle yeniden yaşıyorum" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce'de Rölyef Sanatıyla İkinci Bahar - Son Dakika

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