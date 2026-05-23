Düzce\'de Sağlıklı Yaşam Etkinliği

DÜZCE(İHA) – Düzce Yeni Mahalle İlkokulu'nda düzenlenen sağlıklı çocuk, sağlıklı gelecek etkinliğinde öğrencilere sağlıklı beslenme, ağız ve diş sağlığı, kişisel hijyen ve hareketli yaşam konularında eğitim verildi.

Yeni Mahalle İlkokulu'nda, sağlıklı çocuk, sağlıklı gelecek etkinliği gerçekleştirildi. Çocuklarda sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması ve sağlık okuryazarlığının artırılması amacıyla düzenlenen programa, Düzce Sağlık Müdürlüğü yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ile Türk Kızılay Düzce Şubesi gönüllüleri ve Yeşilay temsilcileri katıldı.

Okulda eğitim gören 199 öğrencinin yer aldığı etkinlikte; aile hekimliği, ağız ve diş sağlığı, doğru diş fırçalama teknikleri, sağlıklı beslenme, kişisel hijyen, bulaşıcı hastalıklardan korunma ve hareketli yaşamın önemi gibi konularda eğitimler verildi.

Program kapsamında ayrıca UMKE ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri öğrencilere tanıtıldı. Okul bahçesinde ambulans ve UMKE araçları sergilenirken, öğrenciler acil sağlık ekiplerinin çalışmaları hakkında bilgi alma fırsatı buldu. - DÜZCE