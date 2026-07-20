Düzce'de Sel Projeleri Tamamlanıyor - Son Dakika
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Düzce'de Sel Projeleri Tamamlanıyor

Düzce\'de Sel Projeleri Tamamlanıyor
20.07.2026 11:47
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Düzce'deki sel sonrası yapılan projelerle 4 milyar lira yatırım, can ve mal güvenliğini sağlıyor.

DÜZCE(İHA) – AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Düzce'de 7 yıl önce meydana gelen sel sonrasında yapılan yarımın ile ilgili "4 milyar liraya ulaşan bu dev proje vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini, tarım alanlarımızı ve ulaşım yollarımızı koruma altına almıştır" dedi.

"Yaşadığımız acılardan ders çıkararak, geleceğimizi güçlü tedbirlerle inşa etmek için çalışmaya devam edeceğiz" diyen Ercan Öztürk "Akçakoca'mızın Esmahanım, Dilaver, Uğurlu ve Melenağzı köylerinde yaşanan, yüreklerimizi dağlayan o büyük sel felaketinin üzerinden 7 yıl geçti. 7 vatandaşımızı ebediyete uğurladığımız o kara gün; Akçakoca'mızın hafızasında ve kalbinde hiçbir zaman dinmeyecek derin bir acı olarak kalmıştır. Yaşadığımız bu büyük felaketin ilk anından itibaren devletimiz tüm imkanlarıyla, şefkatiyle ve gücüyle sahada oldu. Yaraları sarmak adına sel ve taşkından etkilenen 51 vatandaşımızın TOKİ aracılığıyla güvenli konutları inşa edilerek kendilerine teslim edildi. Bugün gelinen noktada, benzer acıların bir daha yaşanmaması adına DSİ tarafından yürütülen taşkın koruma çalışmalarında fiziki gerçekleşme yüzde 98 seviyesine ulaşmıştır. Bölgemizin geleceğini güvence altına almak için; yaklaşık 8 kilometrelik beton ağırlık duvarı, 2 betonarme, 5 çelik yaya ve 3 çelik kompozit olmak üzere toplam 10 köprü, Melenağzı Köyü mahmuzları rıhtım çalışmaları tamamlanarak bölgeye kazandırılmıştır. Güncel yatırım değeri yaklaşık 4 milyar liraya ulaşan bu dev proje vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini, tarım alanlarımızı ve ulaşım yollarımızı koruma altına almıştır. Sadece bu bölgemize yapılan bu devasa yatırımda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyor, bu imalatlar gerçekleştirilirken büyük bir sabır, metanet ve fedakarlık gösteren çok kıymetli hemşehrilerime teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce'de Sel Projeleri Tamamlanıyor - Son Dakika

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