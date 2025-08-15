Düzce\'de Tarımsal Üretim ve Çiftçi Destekleri İçin Ortak Çalışmalar Önemli

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı DR. Faruk Özlü, tarımsal üretim kapasitesinin artırılması ve çiftçilerin desteklenmesi amacıyla ortak çalışmaların önemli olduğunu söyledi.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'yü ağırladı. Gerçekleştirilen ziyarette, Düzce'nin tarımsal zenginliğini artırmaya yönelik projeler, tarımsal üretimde verimliliğin yükseltilmesi ve kırsal kalkınmanın hızlandırılması, tarımda gençlerin girişimcilik kabiliyetlerinin geliştirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Yerel yönetim ile kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi, tarımsal üretim kapasitesinin artırılması ve çiftçilerin desteklenmesi amacıyla ortak çalışmaların önemi konuşuldu.

Düzce'nin sahip olduğu tarımsal potansiyelin en etkin şekilde değerlendirilmesi, sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması ve üretici refahının artırılması için belediye bünyesindeki tarım akademisi ile müdürlük arasındaki iş birliğinin devam etmesi ve geliştirilmesi konusunda görüş birliğine varıldı.

Görüşmenin sonunda Esra Uzun, Faruk Özlü'ye Osmanlı arşivlerine ait 1545 tarihli Üskübü'de (Konuralp) pirinç yetiştiren çiftçilerin kayıt defterinin olduğu tablo hediye edildi. - DÜZCE