Düzce'de Taziye Hizmet Binası Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Düzce'de Taziye Hizmet Binası Açıldı

Düzce\'de Taziye Hizmet Binası Açıldı
20.06.2025 18:11  Güncelleme: 18:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ve hayırsever iş insanı Kamil Çilingir'in katkılarıyla inşa edilen Taziye Hizmet Binası, düzenlenen törenle açıldı. Açılışta konuşan başkan, binanın şehrin sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak önemli bir hizmet olduğunu belirtti.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün girişimi ve hayırsever iş insanı Kamil Çilingir'in desteği ile Şehir Mezarlığı'nda inşa edilen Taziye Hizmet Binası'nın açılışı geniş bir katılımla yapıldı.

Şehir Mezarlığı mevkiinde Düzce Belediyesi'nin koordinasyonunda iş insanı hayırsever Kamil Çilingir'in katkıları ile inşa edilen Düzce Belediyesi Taziye Hizmet Binası düzenlenen törenle hizmete açıldı. Cenaze hizmetlerinde standartların iyileştirilmesi ve cenaze sahiplerinin faydalanması amacıyla çok yönlü tasarlanan hizmet binası açılış törenine Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, İş İnsanı Kamil Çilingir, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Düzenlenen törende ilk sözü alan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, yapının inşasına önemli katkı sağlayan Kamil Çilingir'e teşekkür ederek, "Taziye hizmet binası şehrimiz için önemli bir ihtiyaçtı. Düzceli kardeşlerimizin talepleri ve beklentileri doğrultusunda, Kamil beyin de ciddi katkılarıyla binamızı inşa ettik. Bu kıymetli yapı sadece sıradan bir bina değildir. Vefanın, dayanışmanın, maneviyatın da hayat bulduğu bir buluşma noktasıdır. Binamız; bodrum ve zemin kat olmak üzere toplam 350 metrekare kapalı alana sahip. Ayrıca 80 metrekare yarı açık teras alanıyla da vatandaşlarımıza hizmet vereceğiz. Bu binayı inşa ederken sosyal ihtiyaçları da göz önüne aldık. Şadırvanlar, çay ocağı ve dinlenme alanlarını da bir bütün olarak ele aldık. Binamızın şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu vesileyle bugün aramızda bulunmayan, ahirete göçmüş tüm kardeşlerimizi ve büyüklerimizi rahmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

Açılışta konuşan Milletvekili Ayşe Keşir de Taziye Hizmet Binası'nın yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek şunları söyledi: "Kıymetli başkanım, değerli davetliler ve kıymetli hayırsever Kamil Bey, Düzce'den kazandığınızı Düzce'ye harcadığınız için önce size teşekkür etmek istiyorum. Başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Bu işler pahada hafif gibi görünse de kıymetli işler, vizyon işleri ve ilk olan bir iş. Bu anlamda başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Medeniyetimize yakışır bir iş, çünkü biz acı günlerde ve mutlu günlerde bir arada olan bir milletiz. Şehrimize yakışır bir hizmet binası daha kazandırıldı. Burada isimleri unutulmuş yatan tüm mevtalara Allah'tan rahmet diliyorum."

Konuşmaların ardından Hayırsever İş İnsanı Kamil Çilingir'e günün anlamına ithafen plaket takdim edildi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar eşliğinde Düzce Belediyesi Taziye Hizmet Binası'nın açılışı yapıldı.

MEBİS uygulamalı tanıtıldı

Açılışın ardından mezarlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılan Mezarlık Bilgi Sistemi'nde yapılan yeniliklere ilişkin sunum da yapıldı. Sistemdeki yeniliklere göre uygulama akıllı telefonlara uyumlu hale getirildi. Mezarlıkların doluluk oranları, kabir yerinin belirlenmesi ve anlık yol tarifi alınması gibi yenilikler kullanıma açıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Faruk Özlü, Güncel, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce'de Taziye Hizmet Binası Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kamyon yemek yiyen işçilerin arasında daldı Kamyon yemek yiyen işçilerin arasında daldı
Bu adam 37 yaşında Lionel Messi’den Porto’ya şık frikik Bu adam 37 yaşında! Lionel Messi'den Porto'ya şık frikik
Bergüzar Korel, sıcak havanın tadını Marmaris’te çıkarıyor Bergüzar Korel, sıcak havanın tadını Marmaris'te çıkarıyor
Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG’ye soğuk duş Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG'ye soğuk duş
77 milyon euroluk yıldız Süper Lig’e geliyor 77 milyon euroluk yıldız Süper Lig'e geliyor
Çevrim içi çocuk tacizi operasyonu 190 şüpheli yakalandı Çevrim içi çocuk tacizi operasyonu! 190 şüpheli yakalandı
Netanyahu canlı yayında konuşurken bina çöktü Netanyahu canlı yayında konuşurken bina çöktü
Sokak ortasında eşine tekme ve yumrukla saldırdı Sokak ortasında eşine tekme ve yumrukla saldırdı
9 yaşındaki Yasemin’i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi 9 yaşındaki Yasemin'i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi
Altın yatırımcısı şokta Bir haftada yüzde 2’den fazla değer kaybı var Altın yatırımcısı şokta! Bir haftada yüzde 2'den fazla değer kaybı var
Kıskançlık iddiaları gündemdeydi Sinem Ünsal son noktayı koydu Kıskançlık iddiaları gündemdeydi! Sinem Ünsal son noktayı koydu

07:56
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geldi İşte son 1 haftanın faturası
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geldi! İşte son 1 haftanın faturası
07:37
İsrail-İran savaşında 9. gün İsfahan’daki nükleer tesis vuruldu
İsrail-İran savaşında 9. gün! İsfahan'daki nükleer tesis vuruldu
00:22
Hastanede tedavi gören Nihal Candan hayatını kaybetti
Hastanede tedavi gören Nihal Candan hayatını kaybetti
22:47
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile konuşacağız ve bundan sonra ne olacağını göreceğiz
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile konuşacağız ve bundan sonra ne olacağını göreceğiz
20:09
İsrail’den itiraf gibi açıklama: Zor günler bizi bekliyor
İsrail'den itiraf gibi açıklama: Zor günler bizi bekliyor
11:35
Daha önce gördüklerinizi unutun Milyoner’de yarışmacının elendiği soru pes dedirtti
Daha önce gördüklerinizi unutun! Milyoner'de yarışmacının elendiği soru pes dedirtti
11:33
Fenerbahçe’de Neymar sesleri: Hiç düşünmeden giderim
Fenerbahçe'de Neymar sesleri: Hiç düşünmeden giderim
11:18
İsrail’den kaçan 5 bin kişi Güney Kıbrıs’a yerleşti
İsrail'den kaçan 5 bin kişi Güney Kıbrıs'a yerleşti
11:11
Polis memuru Suriyelilerin düğününde İşte sahneye çıkıp yaptığı anons
Polis memuru Suriyelilerin düğününde! İşte sahneye çıkıp yaptığı anons
11:09
Şelalede düştü, kalça kemiğindeki platin yerinden çıktı
Şelalede düştü, kalça kemiğindeki platin yerinden çıktı
10:52
Anlaşma tamam gibi Galatasaray’ın yıldızına Suudi Arabistan’dan sürpriz talip
Anlaşma tamam gibi! Galatasaray'ın yıldızına Suudi Arabistan'dan sürpriz talip
10:40
Sessizliğini bozdu, yaşadığı sağlık mücadelesini ilk kez paylaştı
Sessizliğini bozdu, yaşadığı sağlık mücadelesini ilk kez paylaştı
10:28
İsrail-İran savaşı devam ederken PKK’da dil değişti
İsrail-İran savaşı devam ederken PKK'da dil değişti
10:27
Ordu yol çalışmasında kepçeye takıldı, hemen incelemeye alındı
Ordu yol çalışmasında kepçeye takıldı, hemen incelemeye alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2025 08:45:01. #7.13#
SON DAKİKA: Düzce'de Taziye Hizmet Binası Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.