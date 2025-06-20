Düzce\'de Taziye Hizmet Binası Açıldı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün girişimi ve hayırsever iş insanı Kamil Çilingir'in desteği ile Şehir Mezarlığı'nda inşa edilen Taziye Hizmet Binası'nın açılışı geniş bir katılımla yapıldı.

Şehir Mezarlığı mevkiinde Düzce Belediyesi'nin koordinasyonunda iş insanı hayırsever Kamil Çilingir'in katkıları ile inşa edilen Düzce Belediyesi Taziye Hizmet Binası düzenlenen törenle hizmete açıldı. Cenaze hizmetlerinde standartların iyileştirilmesi ve cenaze sahiplerinin faydalanması amacıyla çok yönlü tasarlanan hizmet binası açılış törenine Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, İş İnsanı Kamil Çilingir, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Düzenlenen törende ilk sözü alan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, yapının inşasına önemli katkı sağlayan Kamil Çilingir'e teşekkür ederek, "Taziye hizmet binası şehrimiz için önemli bir ihtiyaçtı. Düzceli kardeşlerimizin talepleri ve beklentileri doğrultusunda, Kamil beyin de ciddi katkılarıyla binamızı inşa ettik. Bu kıymetli yapı sadece sıradan bir bina değildir. Vefanın, dayanışmanın, maneviyatın da hayat bulduğu bir buluşma noktasıdır. Binamız; bodrum ve zemin kat olmak üzere toplam 350 metrekare kapalı alana sahip. Ayrıca 80 metrekare yarı açık teras alanıyla da vatandaşlarımıza hizmet vereceğiz. Bu binayı inşa ederken sosyal ihtiyaçları da göz önüne aldık. Şadırvanlar, çay ocağı ve dinlenme alanlarını da bir bütün olarak ele aldık. Binamızın şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu vesileyle bugün aramızda bulunmayan, ahirete göçmüş tüm kardeşlerimizi ve büyüklerimizi rahmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

Açılışta konuşan Milletvekili Ayşe Keşir de Taziye Hizmet Binası'nın yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek şunları söyledi: "Kıymetli başkanım, değerli davetliler ve kıymetli hayırsever Kamil Bey, Düzce'den kazandığınızı Düzce'ye harcadığınız için önce size teşekkür etmek istiyorum. Başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Bu işler pahada hafif gibi görünse de kıymetli işler, vizyon işleri ve ilk olan bir iş. Bu anlamda başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Medeniyetimize yakışır bir iş, çünkü biz acı günlerde ve mutlu günlerde bir arada olan bir milletiz. Şehrimize yakışır bir hizmet binası daha kazandırıldı. Burada isimleri unutulmuş yatan tüm mevtalara Allah'tan rahmet diliyorum."

Konuşmaların ardından Hayırsever İş İnsanı Kamil Çilingir'e günün anlamına ithafen plaket takdim edildi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar eşliğinde Düzce Belediyesi Taziye Hizmet Binası'nın açılışı yapıldı.

MEBİS uygulamalı tanıtıldı

Açılışın ardından mezarlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılan Mezarlık Bilgi Sistemi'nde yapılan yeniliklere ilişkin sunum da yapıldı. Sistemdeki yeniliklere göre uygulama akıllı telefonlara uyumlu hale getirildi. Mezarlıkların doluluk oranları, kabir yerinin belirlenmesi ve anlık yol tarifi alınması gibi yenilikler kullanıma açıldı. - DÜZCE