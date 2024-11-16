Düzce\'de Temiz Oda Ödülleri Verildi

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DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrencilerin konakladığı yurtlarda en temiz oda seçilen odalara çeşitli ödüller verildi.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yurtlarda kalan öğrencilere yönelik "Odam Düzenli Yurdum Keyifli Projesi" başlattı. Proje çerçevesinde yurtlarda odalarda kalan öğrencilerin odalarını temiz ve düzenli tutması istendi. Ekim ayında Cahit Zarifoğlu yurdunda A1308 numaralı oda da erkeklere Mahpeyker Sultan Yurdu'nda A237 numaralı odada kız öğrencilere en temiz oda olmaları sebebi ile çeşitli ödüller verildi. - DÜZCE