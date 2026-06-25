Düzce\'de Üreticilerle Tarımsal Toplantı

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Akçakoca ilçesine bağlı Uğurlu köyünde düzenlenen akşam toplantısında üreticilerle bir araya gelinerek tarımsal üretime ilişkin güncel konular değerlendirildi.

Toplantıya Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, Akçakoca İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cemil Uzun, Akçakoca Ziraat Odası Başkanı Kadir Mutioğlu ile şube müdürleri, teknik personel ve çok sayıda üretici katıldı. Buluşmada, özellikle fındık üretiminde verim ve kalite kayıplarına yol açan Kahverengi Kokarca ile mücadele çalışmaları ele alındı. Üreticilere zararlıyla mücadelede dikkat edilmesi gereken hususlar aktarılırken, etkin ve zamanında yapılacak uygulamaların önemi vurgulandı.

Toplantıda ayrıca Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında sağlanan destekler ve B-Reçete uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldı. Üreticilerin soruları uzmanlar tarafından yanıtlanırken, sahadan gelen görüş, öneri ve talepler de dinlendi.

Tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve üreticilerin karşılaştıkları sorunlara çözüm üretilmesi amacıyla benzer toplantıların devam edeceğini belirtti. - DÜZCE