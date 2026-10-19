Düzce\'de Vali Mehmet Makas başkanlığında güvenlik ve asayiş toplantısı yapıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Mehmet Makas başkanlığında Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik alınan tedbirler değerlendirildi.

Düzce'de il genelindeki güvenlik ve asayiş çalışmalarının ele alındığı Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı düzenlendi. Düzce Valisi Mehmet Makas başkanlığında gerçekleştirilen toplantı, Konuralp Bey Toplantı Salonu'nda yapıldı. Toplantıda, Düzce genelinde huzur ve güven ortamının korunması amacıyla alınan güvenlik tedbirleri ele alındı. İl genelindeki asayiş ve güvenlik uygulamalarının değerlendirildiği toplantıda, kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmalar üzerinde duruldu.