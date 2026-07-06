Düzce'de Yaban Mersini Üretimi Artıyor - Son Dakika
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Düzce'de Yaban Mersini Üretimi Artıyor

Düzce\'de Yaban Mersini Üretimi Artıyor
06.07.2026 10:40
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Üniversite öğrencisi Bilal Köse, Düzce'de yaban mersini üretimini 60 dönüme yükseltti.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de fındığa alternatif ürün arayışıyla 10 dönüm arazide yaban mersini yetiştirmeye başlayan üniversite öğrencisi Bilal Köse (23), 4 yıl içinde üretim alanını 60 dönüme, fidan sayısını ise 15 bine çıkardı. Tarlaya gelen vatandaşlar, doğayla iç içe vakit geçirerek dalından taze yaban mersini toplama imkanı buluyor.

Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Bilal Köse, ailesinin merkeze bağlı Musababa köyünde satın aldığı arazide tarımsal üretim yapmak için arayışa girdi. Düzce Üniversitesi Orman Fakültesinden akademisyenlerin de desteğiyle arazisine 2022 yılında yaban mersini eken Köse, ilk etapta 10 dönümlük alanda 2 bin fidanla üretime başladı.

Geçen süreçte üretim alanını 60 dönüme, fidan sayısını ise 15 bine çıkaran Köse, bahçesine frambuaz, frenk üzümü ve böğürtlen gibi diğer orman meyvelerini de ekledi. Bahçede bu sezon yaklaşık 20 ton yaban mersini rekoltesi bekleniyor.

"İnsanlar talebi gördükçe daha fazla ilgi göstermeye başladı"

Kış mevsiminin yağışlı geçmesi nedeniyle hasadın bu yıl biraz geciktiğini belirten Köse, "Normalde haziran ayının ilk haftalarında hasat yaparken bu sene ay sonuna doğru başladık. Havalar serin gidiyor ve bu durum yaban mersini için şu an olumlu" dedi.

Fındık bölgesi olan Düzce'de ilk etapta yaban mersini yetiştirilmesine insanların şüpheyle yaklaştığını anlatan Köse, "Ağaçlar büyüdükçe ve talebi gördükçe insanlar daha fazla ilgi göstermeye başladı. Daha çok bilinmeye başladı. İnsanlar daha fazla yaban mersini dikmeye başladı. Üzümsü meyvelere hem üretimde hem de tüketimde ciddi bir ilgi var. İlk zamanlarda insanlara bu meyveyi öğretmek için hem bahçeden toplatıyor hem de yaban mersini suyu ikramlarımız oluyordu. Buraya gelenlere yaban mersini suyu, dondurma gibi kendi yaptığımız ürünlerden ikramlarımız oluyor" diye konuştu.

"Dalından taze taze toplamak çok güzel"

Arkadaşları ve çocuklarıyla bahçeye gelerek dalından meyve toplayan Seda Salmak ise uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yeşillikler içinde oksijeni bol bir ortamda vakit geçirdiklerini aktaran Salmak, "Dalından taze taze yaban mersini toplamaya geldik. Kadınlar evlerinde farklı pastalar yaptığı için ben de bunu duyup toplamak istedim. Düzce fındığıyla bilinen bir şehir. Fındığımız var ama zor bulunan böyle meyveleri de dalından toplamak çok güzel bir şey. Yetiştiricilere böyle bir alan oluşturdukları için teşekkür ederim" şeklinde konuştu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Bilal Köse, Ekonomi, Düzce, Çevre, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce'de Yaban Mersini Üretimi Artıyor - Son Dakika

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