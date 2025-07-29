Düzce\'de Yağmur Duası Etkinliği Düzenlendi

Düzce'de son günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar ve su kaynaklarındaki ciddi azalma sebebiyle vatandaşlar, düzenlenen bir etkinlikle yağmur duası yaptı.

Kentte etkili olan aşırı sıcaklar sebebiyle şehre su sağlayan Uğur Deresi'nin tamamen kuruması ve içme suyu kaynaklarında önemli ölçüde azalma yaşanması, kuraklık endişelerini artırdı. Bu çerçevede, Düzce Müftülüğü ile Beyköy Belediyesi tarafından yağmur duası programı gerçekleştirildi. Programa Düzce Müftüsü Osman Aydın ile çok sayıda din görevlisi ve vatandaş katıldı. Programda, Kur'an-ı Kerim okundu, tövbe ve istiğfar edildi. Öğle namazının ardından cemaatle birlikte "istiska" (yağmur isteme) namazı kılındı.

Duanın son bölümünde ise cemaat, ellerini yere çevirerek Allah'tan rahmet ve bereket diledi. - DÜZCE