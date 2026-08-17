Düzce\'de Yaralı Yavru Kuş Koruma Altına Alındı

Düzce'de esnaf tarafından iş yerinin bahçesinde yaralı halde bulunan yavru kuş, tedavisi yapılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Merkez Bahçeşehir bağlantı yolunda işletmesi bulunan Osman Durdu, sabah saatlerinde iş yerini açtıktan sonra bahçeye gelen yavru kuşun uçamadığını fark etti. Kuşun yaralı olduğunu gören Durdu ve yeğeni Ertuğrul, hayvanı yakalayarak koruma altına aldı ve dinlenebilmesi için küçük bir yuva hazırladı. Yavru kuşun yaralarının ciddi olduğunu anlayan Durdu, durumu Düzce DKMP Şube Müdürlüğüne bildirdi.

"Yaralı olduğunu fark edince yuva yaptık"

Yaşananları anlatan Osman Durdu, "Sabah saatlerinde iş yerimizi açtık. Çalışırken yavru bir kuş dükkanımın bahçesine geldi. Herhalde saldırıya uğramış veya başka bir şey olmuş. Şu anda yaralı ve uçamıyor. Yeğenimiz böyle bir yaralanması olduğunu fark etti. Yeğenim Ertuğrul sayesinde kuşu yakaladık. Onu korumaya aldık. Kendisine dinlenmesi için küçük bir yuva yaptık. Baktık ki yaraları fazla, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bilgi verdik. Oradan gelip kuşu alacaklar ve bakımını sağlayacaklar" ifadelerini kullandı.

İhbarın ardından bölgeye gelen Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yaralı yavru kuşu teslim aldı.

Kuş, tedavi ve bakımının yapılması amacıyla merkeze götürüldü.