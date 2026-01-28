Fuar alanı ve tuhafiyeciler pazaryerinde yoğun tempo - Son Dakika
28.01.2026 09:28  Güncelleme: 09:30
Düzce Belediyesi, Aziziye Mahallesi'nde 3 bin 800 metrekarelik alanda yapımı süren Yeni Tuhafiyeciler Pazaryeri Projesi'nde çatı kaplamaları ve çelik ile beton imalatlarını tamamladı. Projenin tamamlanmasıyla Düzce, modern bir pazaryeri ve fuar merkezi kazanmış olacak.

Düzce Belediyesi tarafından Aziziye Mahallesinde 3 bin 800 metrekarelik alanda yapımı sürdürülen Yeni Tuhafiyeciler Pazaryeri Projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz yılın ağustos ayında temelleri atılan proje çerçevesinde çatı kaplam imalatları bitirilirken, çelik ve beton imalatları da tamamlandı.

Düzce Belediyesinin kendi öz kaynakları ile projelendirdiği ve vatandaşlara modern, ferah ve sağlıklı bir alışveriş ortamı sunulması hedefi ile temeli atılan Yeni Tuhafiyeciler Pazaryeri projesinde yoğun tempo devam ediyor. Toplamda üç blok olarak planlanan ve 138 tezgahlı şekilde hizmet verecek olan pazaryerinde çalışmalarına devam eden ekipler, dış cephe düzenlemelerini sürdürüyor. Eş zamanlı olarak elektrik ve aydınlatma imalatlarının da devam ettiği projede mescit-WC binası ile Zabıta Kontrol Noktasına yönelik imalat çalışmaları da hızlı şekilde ilerliyor. Dış cephe ile elektrik-aydınlatma imalatlarının bu ay içerisinde tamamlanmasının akabinde Tüm imalatların bitmesinin ardından çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarının başlatılacağı Yeni Tuhafiyeciler Pazaryerinde daha sonra kaldırım düzenlemeleri ve otopark imalat gerçekleştirilecek.

Pazarcılar için tezgah numaralandırmaları ve işaretlemelerinin hazırlıklarının da devam ettiği proje ile Düzce sadece pazaryeri değil, fuarların da yapılabileceği bir merkez haline gelmiş olacak. - DÜZCE

Kaynak: İHA

