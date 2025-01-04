Düzce\'de Yeryüzü Doktorları Etkinliği

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Yeryüzü Doktorları topluluğu, Düzce Yenivakıf İlkokulu öğrencileriyle etkinlik düzenledi.

Yeryüzü Doktorları Topluluğu, Düzce Gençlik Merkezi gençlerinin de katılımıyla Yenivakıf İlkokulu öğrencileriyle çeşitli etkinlikler düzenleyerek keyifli bir gün geçirdi. Etkinliklerde gençler ve öğrenciler, birlikte eğlenerek önemli deneyimler kazandılar. - DÜZCE