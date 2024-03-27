Düzce\'de Zincirli Kuyu İş Merkezi ve Kütüphanesi İnşaatı Hızla Devam Ediyor

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Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün girişimleri ile yaklaşık 10 gün önce temeli atılan 'Zincirli Kuyu İş Merkezi ve Kütüphanesi'nde çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor.

Düzce Belediyesi tarafından geçtiğimiz haftalarda temeli atılarak yapımına başlanan 'Zincirli Kuyu İş Merkezi ve Kütüphanesi'nde çalışmalar hızla ilerliyor. Başkan Faruk Özlü'nün, 1999 depreminde yıkılan ve aradan geçen 24 yıl boyunca hukuki ve mülkiyet sorunları çözülemeyen Basmacılar Çarşısı'na el atarak, ısrarlı ve kararlı takibi ile sorunu çözmesi sonrası, binanın temeli atıldı.

Düzce tarihinde önemli bir yer tutan ve adeta şehrin bir simgesi olan 'Zincirli Kuyu'nun adının yaşatılacağı bina inşaatının radye temel demir imalatları tamamlanırken, temel betonu dökülmeye başlandı. Akabinde de bodrum katın perde beton ve kolon demir kalıp imalatlarının başlayacağı açıklandı.

'Zincirli Kuyu İş Merkezi ve Kütüphanesi' adıyla yükselecek binanın bodrum, zemin ve 1. katı işyeri olarak projelendirilirken, diğer 2 katı ise kütüphane olarak hizmet verecek. - DÜZCE