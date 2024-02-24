Düzce\'deki öğrenciler Ninemin Tarifleri Atölyesinde yöresel yemekler öğrendi

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DÜZCE(İHA) – Gençlik ve Spor Bakanlığı Düzce yurtlarında kalan öğrenciler Ninemin Tarifleri Atölyesinde mısır ekmeği, karalahana sarması ve çorbası ile klasik mantı tarifini öğrendi.

Düzce Üniversitesinde eğitim öğretim hayatı devam eden, Gençlik ve Spor Bakanlığı Düzce yurtlarında kalan öğrenciler boş zamanlarında hem öğreniyor hem eğleniyorlar. Ninemin Tarifleri Atölyesinde yöresel yemekler mısır ekmeği, karalahana sarması, karalahana çorbası ve klasik mantı tarifi usta ellerden öğrendiler.

Öğrenciler yaptıkları yöresel yemekleri Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı ve Yurt Hizmetleri Müdürü Ahmet Karaarslan'ın katılımıyla hep beraber afiyetle yediler.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı "Düzce yurtlarımızda kalan öğrencilerimizin boş zamanlarını değerlendirmek için birçok alanda etkinlik yapıyoruz. Bunları yaparken öğrencilerimizin fikirleri bizim için çok önemli, onlar istişare yapıp bu etkinlikleri gerçekleştiriyoruz. Bugünde kızlarımız yöresel yemekler yaptılar, ellerine sağlık" dedi. - DÜZCE