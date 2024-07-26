Düzce\'deki TOKİ Sosyal Konutlarına İnceleme

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DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, Kirazlı Mahallesinde yapılan TOKİ Sosyal Konutlarına incelemelerde bulundu. İlave imalatlar çıkmasında teslimat tarihinin geciktiği bildirildi.

Çevre, Şehir ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi çerçevesine ilaveten Düzce'de 23 Kasım 2022 tarihinde meydana gelen deprem ve yaşanan sel afetleri nedeniyle hak sahiplerinin de dahil edilerek sayısı arttırıldığı konutlarda çalışmalar sürüyor.

Vali Selçuk Aslan, beraberinde Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden, Çevre ve Şehircilik Müdürü Nurhan Kartal ile birlikte Kirazlı Mahallesinde TOKİ Sosyal Konutlarındaki çalışmaları yerinde inceledi.

Vali Selçuk Aslan, aldığı brifingde ilave imalatlar çıkması nedeniyle teslimat tarihinde birkaç aylık sarkma yaşandığı bilgisi iletilirken TOKİ tarafından geçici kabulleri yapılan evlerde Eylül ayı içinde yerleşimin başlayabileceği belirtildi. - DÜZCE