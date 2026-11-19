DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Esentepe İlkokulu'nda gerçekleştirilen İFET çalışmasına 22 öğrenci katıldı. Etkinliklerle öğrencilerin fiziksel, sosyal ve kişisel gelişimlerinin desteklenmesi amaçlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, çocukların gelişimine katkı sunmaya yönelik eğitim ve etkinlik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Esentepe İlkokulu'nda öğrencilerin katılımıyla İFET çalışması gerçekleştirildi. Toplam 22 öğrencinin katıldığı programda, çocukların gelişimlerini desteklemeye yönelik çeşitli etkinliklere yer verildi. Öğrencilerin aktif olarak katılım sağladığı çalışmalarda, eğitici ve uygulamalı faaliyetler aracılığıyla çocukların farklı alanlarda gelişimlerine katkı sunulması amaçlandı.

Esentepe İlkokulu'nda düzenlenen çalışma boyunca öğrenciler, gerçekleştirilen etkinliklerde aktif rol aldı. Çocukların katılımını teşvik eden programla öğrencilerin kendilerini ifade etme, sosyal etkileşim kurma ve grup çalışmalarına uyum sağlama gibi becerilerinin desteklenmesi hedeflendi.