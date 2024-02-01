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Düzce Gençlik Merkezi Gençleri Düzce Adliyesini Gezdi - Son Dakika
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Düzce Gençlik Merkezi Gençleri Düzce Adliyesini Gezdi

Düzce Gençlik Merkezi Gençleri Düzce Adliyesini Gezdi

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü Gençlik Merkezi gençleri, lise okul temsilcileriyle birlikte Düzce Adliyesini ziyaret ederek işleyişleri ve genel bölümleri hakkında bilgi aldılar. Gençler unutulmaz bir gün yaşadılar.

01.02.2024 15:27  Güncelleme: 15:28
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DÜZCE(İHA) – Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü Gençlik Merkezi gençleri lise okul temsilcileriyle birlikte Düzce Adliyesini gezerek işleyiş ile ilgili bilgiler aldılar.

Gençler kurumları tanıyor. Gençlik merkezi gençleri, lise okul temsilcileriyle Düzce Adliyesini ziyaret ederek işleyişleri ve genel bölümleri hakkında bilgi edindiler. Gençler unutulmaz bir gün yaşadılar. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Düzce Gençlik Merkezi Gençleri Düzce Adliyesini Gezdi - Son Dakika
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