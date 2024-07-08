Düzce Gençlik Merkezi'nde Yaz Okulları Dolu Dolu Geçiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Düzce Gençlik Merkezi'nde Yaz Okulları Dolu Dolu Geçiyor

Düzce Gençlik Merkezi\'nde Yaz Okulları Dolu Dolu Geçiyor

Düzce Gençlik Merkezi'nde düzenlenen Yaz Okulları, çeşitli kurslar ve etkinliklerle dolu dolu geçiyor. Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı, öğrencilerle bir araya gelerek kursları ziyaret etti. Kur'an-ı Kerim Dini İlimler Atölyesi, Namaz Duaları Ezber Eğitimi ile İlmihal konularını temel alan eğitimlerin yanı sıra Okçuluk, Taekwondo, Resim ve Filografi kursları da Gençlik Merkezinde devam ediyor.

08.07.2024 14:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Gençlik Merkezi'nde Yaz Okulları dolu dolu geçiyor. Gençlik ve spor Müdürü İsa Yazıcı kursları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, Gençlik Merkezi Yaz Okulu'nda verilen Kur'an-ı Kerim Dini İlimler Atölyesi, Namaz Duaları Ezber Eğitimi ile İlmihal konularını temel alan eğitimleri ziyaret etti. 6 sınıf ve 8 eğitmen ile devam eden kurslara katılan öğrencilere İl Müdürü İsa Yazıcı, Yaz Okulu Anı Defteri dağıttı.

Ayrıca Kur'an-ı Kerim Dini İlimler Atölyesi, Namaz Duaları Ezber Eğitimi ile İlmihal konularını temel alan eğitimlerin yanı sıra Okçuluk, Taekwondo, Resim ve Filografi kursları da Gençlik Merkezinde devam ediyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA

İsa Yazıcı, Gençlik, Düzce, Spor, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce Gençlik Merkezi'nde Yaz Okulları Dolu Dolu Geçiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:32 Annesini cenaze evinde katletmişti İşte 16 yaşındaki katil zanlısının savunması Annesini cenaze evinde katletmişti! İşte 16 yaşındaki katil zanlısının savunması
15:17 Ömer Bolat’ın “Afgan çoban“ çıkışı tartışma yarattı Ticaret Bakanlığı’ndan açıklama var Ömer Bolat'ın "Afgan çoban" çıkışı tartışma yarattı! Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama var
14:30 ATM’lere yeni işlem menüsü geldi: Bunu yapanın kartına el konulacak ATM'lere yeni işlem menüsü geldi: Bunu yapanın kartına el konulacak
13:28 Bomba iddia: 1.8 milyon emeklinin maaşı 12 bin TL’ye yükseltilecek Bomba iddia: 1.8 milyon emeklinin maaşı 12 bin TL'ye yükseltilecek
13:01 Rusya, Ukrayna’nın birçok şehrini füzelerle vurdu En az 20 kişi öldü, 50’den fazla yaralı var Rusya, Ukrayna'nın birçok şehrini füzelerle vurdu! En az 20 kişi öldü, 50'den fazla yaralı var
15:10 Mourinho’dan Erdoğan’ı üzecek sözler Mourinho'dan Erdoğan'ı üzecek sözler
14:55 Aleyna Tilki, süper mini şortlu sahne kıyafetiyle hiç beğenilmedi Aleyna Tilki, süper mini şortlu sahne kıyafetiyle hiç beğenilmedi
14:53 Erdoğan ile özdeşleşen “Winner“ ceketi Özel’den sonra İmamoğlu da giydi Erdoğan ile özdeşleşen "Winner" ceketi Özel'den sonra İmamoğlu da giydi
14:33 Alman taraftarlar, Euro 2024 çeyrek finalinde elendikleri İspanya maçının tekrarlanması için binlerce imza topladı Alman taraftarlar, Euro 2024 çeyrek finalinde elendikleri İspanya maçının tekrarlanması için binlerce imza topladı
14:21 Konsere çıkmadığı için Belediye Başkanı tarafından hedef gösterilen Merve Özbey cephesinden açıklama Konsere çıkmadığı için Belediye Başkanı tarafından hedef gösterilen Merve Özbey cephesinden açıklama
13:18 Suriyeli vatandaşlardan milyonluk vurgun yapıp sırra kadem bastı Suriyeli vatandaşlardan milyonluk vurgun yapıp sırra kadem bastı
13:01 Karısını başka bir adamla yakaladı, telefonunu çıkarıp kayıt düğmesine bastı Karısını başka bir adamla yakaladı, telefonunu çıkarıp kayıt düğmesine bastı
12:36 Batman’ın göbeğinde yangın söndürme rezaleti İtfaiyenin suyu bitince 4 daire cayır cayır yandı Batman'ın göbeğinde yangın söndürme rezaleti! İtfaiyenin suyu bitince 4 daire cayır cayır yandı
12:23 Liverpool radara aldı bile Barış Alper Yılmaz yuvadan uçuyor Liverpool radara aldı bile! Barış Alper Yılmaz yuvadan uçuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2024 15:57:34. #1.13#
SON DAKİKA: Düzce Gençlik Merkezi'nde Yaz Okulları Dolu Dolu Geçiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement