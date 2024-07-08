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Düzce Gençlik Merkezi'nde Yaz Okulları dolu dolu geçiyor. Gençlik ve spor Müdürü İsa Yazıcı kursları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, Gençlik Merkezi Yaz Okulu'nda verilen Kur'an-ı Kerim Dini İlimler Atölyesi, Namaz Duaları Ezber Eğitimi ile İlmihal konularını temel alan eğitimleri ziyaret etti. 6 sınıf ve 8 eğitmen ile devam eden kurslara katılan öğrencilere İl Müdürü İsa Yazıcı, Yaz Okulu Anı Defteri dağıttı.

Ayrıca Kur'an-ı Kerim Dini İlimler Atölyesi, Namaz Duaları Ezber Eğitimi ile İlmihal konularını temel alan eğitimlerin yanı sıra Okçuluk, Taekwondo, Resim ve Filografi kursları da Gençlik Merkezinde devam ediyor. - DÜZCE