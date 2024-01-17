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Düzce Gençlik Merkezi, Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencilerini Ağırladı - Son Dakika
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Düzce Gençlik Merkezi, Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencilerini Ağırladı

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Bahçeşehir Gençlik Merkezi, Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini ağırladı. Öğrenciler karaoke yapma, bilardo ve langırt oynama, atış poligonunda havalı tabanca ile atış yapma gibi etkinliklere katıldılar.

Düzce Gençlik Merkezi, Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencilerini Ağırladı
17.01.2024 - 09:11,  Güncelleme: 09:12
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DÜZCE(İHA) – Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Bahçeşehir Gençlik Merkezi, Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini ağırladı.

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü gençlik merkezleri yaptıkları aktiviteleri hem liseli gençlere anlatıyor hem de onları bu etkinliklere dahil ediyorlar. Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Bahçeşehir Gençlik Merkezinde karaoke yaptı, bilardo ve langırt oynadı, atış poligonunda havalı tabanca ile atış yaptılar. Gençler unutulmaz bir gün yaşadılar. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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