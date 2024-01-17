Düzce Gençlik Merkezi, Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencilerini Ağırladı

DÜZCE(İHA) – Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Bahçeşehir Gençlik Merkezi, Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini ağırladı.

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü gençlik merkezleri yaptıkları aktiviteleri hem liseli gençlere anlatıyor hem de onları bu etkinliklere dahil ediyorlar. Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Bahçeşehir Gençlik Merkezinde karaoke yaptı, bilardo ve langırt oynadı, atış poligonunda havalı tabanca ile atış yaptılar. Gençler unutulmaz bir gün yaşadılar. - DÜZCE