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Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü Gönüllü Gençleri Huzurevi Sakinleriyle Buluşturdu - Son Dakika
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Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü Gönüllü Gençleri Huzurevi Sakinleriyle Buluşturdu

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı gönüllü gençler, Huzurevi sakinlerini ziyaret ederek birlikte oyunlar oynadı. Huzurevi sakinleri ise bu sefer gençleri ziyaret ederek Gençlik Merkezinde çeşitli spor dallarını birlikte deneyimledi. Okçuluk, bilardo, masa tenisi gibi oyunlar oynayan gençler ve huzurevi sakinleri unutulmaz bir gün geçirdi.

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü Gönüllü Gençleri Huzurevi Sakinleriyle Buluşturdu
06.01.2024 - 11:37,  Güncelleme: 11:40
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Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı gönüllü gençleri Huzurevi sakinleri ziyaret ederek, onlarla birlikte oyunlar oynadı.

Düzce'de gençlerin sürekli olarak ziyaret ettiği huzurevi sakinleri bu sefer şaşırtarak, gençleri ziyaret etti. Gençlik Merkezine giden huzur evi sakinleri merkez bünyesinde bulunan çeşitli spor dallarını gençler ile birlikte yaşadı. Okçuluk, bilardo, masa tenisi gibi oyunlar oynayan huzur evi sakinleri gençlerle unutulmaz bir gün yaşadı. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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