Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü Psikologlarıyla Dönem Sonu Değerlendirmesi Yaptı

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde ki psikologlarla dönem sonu değerlendirmesi yapıldı.
2023-2024 döneminde Düzce'de çeşitli aktiviteler yaparak adından sıklıkla söz ettiren Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü, dönem sonu değerlendirme toplantısını gerçekleştirdi. Kurumun psikologları ile gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında, dönem boyunca yapılan etkinliklere katılanları gözlemleyen psikologların dönem sonu değerlendirmesi dikkatle incelendi. - DÜZCE
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