Düzce Gölyaka'da heyelan sonrası iki köy yolunda stabilizasyon sağlandı - Son Dakika
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Düzce Gölyaka'da heyelan sonrası iki köy yolunda stabilizasyon sağlandı

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Düzce Gölyaka\'da heyelan sonrası iki köy yolunda stabilizasyon sağlandı
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Düzce'nin Gölyaka ilçesine bağlı Bekiroğlu ve Muhabdede köylerinde yoğun yağışların neden olduğu toprak kaymaları ulaşımı olumsuz etkiledi. Düzce İl Özel İdaresi ekiplerinin müdahalesiyle güzergahlarda stabilizasyon sağlandı.

Düzce'de etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle Gölyaka ilçesine bağlı Bekiroğlu ve Muhabdede köylerinde meydana gelen toprak kaymalarının ardından ekipler çalışma başlattı. Ulaşımı olumsuz etkileyen güzergahlarda çalışmalar tamamlanarak yol stabilizasyonu sağlandı.

Düzce'de etkili olan yoğun yağışlar, Gölyaka ilçesine bağlı Bekiroğlu ve Muhabdede köylerinde toprak kaymalarına neden oldu. Heyelan nedeniyle ulaşımın olumsuz etkilendiği yol güzergahlarında Düzce İl Özel İdaresi ekipleri tarafından çalışma gerçekleştirildi. Bölgede yürütülen çalışmalar kapsamında, toprak kaymalarından etkilenen yollarda gerekli müdahaleler yapıldı. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte güzergahlarda stabilizasyon sağlandı.

Düzce İl Özel İdaresi ekiplerinin, yağışların neden olduğu olumsuzluklara karşı kırsal bölgelerdeki yol güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Düzce Gölyaka'da heyelan sonrası iki köy yolunda stabilizasyon sağlandı - Son Dakika
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