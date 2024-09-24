Düzce İçme Suyu Kapasitesini Artıran Proje Tamamlandı

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Düzce'nin içme suyu kapasitesini arttırmak üzere Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yürütülen proje kapsamında Uğursuyu'ndan arıtma tesisine bağlanan 3,7 km uzunluğundaki ana isale hattı tamamlandı. Şehrin içme suyu kaynağı Uğursuyu'ndan arıtma tesisine su akışı yaklaşık 2 kat artırıldı.

Düzce'de içme suyu sorununu çözmek üzere, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün girişimleri ile Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yürütülen "Düzce Merkez İçmesuyu Tesisleri Yapım" projesinde önemli bir aşama daha tamamlandı. Şehrin mevcut içme suyu kaynağı olan Uğursuyu'ndan tahsis edilen içme suyunun 1100 mm çelik borular ile arıtma tesisine iletilmesini sağlayacak olan 3,7 km uzunluğundaki ana isale hattının yapımı tamamlandı.

Suyun regülatöre gerek kalmaksızın kendi cazibesi ile akmasını sağlayan hattın arıtma tesisine bağlantısı da gerçekleştirilerek, Uğursuyu'ndan alınan su miktarı saatte 1300 m3'ten, 2800 m3'e çıkarıldı. Pompaların devre dışı kalması ile Düzce Belediyesi aylık 1 milyon TL'ye varan elektrik tüketim bedelinden de tasarruf sağlamış oldu.

Temiz ve sürdürülebilir su temini konusundaki bu adımla, içme suyu kaynakları daha verimli bir şekilde kullanıma sunuldu. - DÜZCE