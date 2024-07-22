Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne 34 yeni araç takviyesi yapıldı

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Düzce'de hayırseverlerin destekleri ile İl Emniyet Müdürlüğü'ne 34 yeni araç takviyesi yapıldı.

Düzce'de artan nüfus ile birlikte asayiş olaylarına polis ekiplerinin daha hızlı müdahale etmesi, vatandaşın huzur ve güvenini sağlamak için Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne hayırseverlerin destekleriyle 34 yeni araç katıldı. Anıtpark Meydanı'nda araçların faaliyete alındığı programda konuşan İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, "Sayın valimizin himayelerinde birlikte güçlüyüz mottosuyla daha huzurlu Düzce için göreve başladığımız ilk günden itibaren vatandaşlarımızla beraber gerek suç önleme, gerekse soruşturma faaliyetlerinin hizmet kalitesini her daim arttırmak, diğer taraftan bu hizmetleri yerine getiren personellerimizin kullanmış oldukları araç ve gereçleri zamanın şartlarına uygun verimlilikte bir seviyeye ulaştırarak emniyet hizmetlerinden halkımızın duyduğu memnuniyeti en üst seviyeye çıkarma gayreti içerisinde olduk" şeklinde konuştu.

"34 aracı himayemize kattık"

Hayırseverlerin destekleri ile 34 aracı himayelerine kattıklarını belirten Düzce Valisi Selçuk Aslan da, "Düzce'de göreve başladığımızda bir nevi manifestomuzu da duyurduğumuz asla taviz vermeyeceğimiz kamu düzeninin sağlanması ve devamı vardı. Kolluk birimlerinizin teknolojinin yüm imkanlarını kullandığı, imkan ve kapasitesinin güncel olmasının kamu düzeninin devamı, devlet iradesinin sokaklara yansıması noktasında en önemli hususlardan birisi olduğunu tespit ettik. Himayemizdeki araç ve ekipmanlarımızın bir kısmının yenilenme ihtiyacı çerçevesinde Düzce'nin huzuru sloganıyla kampanya başlattık. Mütevazi hedefimizi 50 araca çıkarttık. Bugün 34 aracı himayemize kattığımızı duyurmak istiyoruz ki çıktığımız yolda kalan hedefimizi tamamlama konusunda hayırda yarışmayı biraz daha ete kemiğe büründürelim. Düzce modeli diyebileceğimiz bir ekip 2 personelden oluşur ama en basit asayiş olayına ekibimiz müdahale ettiğinde huzuru bozan fail aşırı güç kullanıyorsa birden fazla ekibe ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü o şahsı gözaltına almak 2 polisi aşabiliyor. ya da birden fazla fail suçlu var ise birden çok ekibimizi oraya gönderiyoruz" ifadelerini kullandı. - DÜZCE