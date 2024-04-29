Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Personelleri İçin Adak Kesimi Gerçekleştirildi

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DÜZCE (İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü personellerinin üstün başarısı devam ederken, ekiplerin kaza ve belalardan korunması için adak kesimi gerçekleştirildi.

Düzce'de polis ekiplerinin sahada çalışmaları aralıksız devam ediyor. Huzur ve güvenin temelini oluşturmak için üstün vazife şuuruyla hareket eden ekiplerin kaza ve belalardan korunması için adak kesimi yapıldı. İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve müdür yardımcılarının da katıldığı programda dualar edilerek adak kesildi. - DÜZCE