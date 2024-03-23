Düzce İl Jandarma Komutanlığı Özel Eğitim Okulunu Ziyaret Etti - Son Dakika
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Düzce İl Jandarma Komutanlığı Özel Eğitim Okulunu Ziyaret Etti

Düzce İl Jandarma Komutanlığı Özel Eğitim Okulunu Ziyaret Etti

Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında özel eğitim uygulama okulunda eğitim gören öğrencileri ziyaret etti. Ekipler, çocuklarla yakından ilgilenerek sevgi dolu bir gün geçirdi.

23.03.2024 09:45  Güncelleme: 09:47
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DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler özel eğitim uygulama okulunda ki öğrencileri ziyaret etti.

Düzce'de Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle özel çocuklar için çeşitli etkinlik düzenleniyor. Düzce İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğine bağlı ekiplerde 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Gününde Özel Eğitim Uygulama Okulunda eğitim gören öğrencileri ziyaret ettiler.

'Onlar sevginin en saf hali' diyen ekipler çocuklarla yakından ilgilendiler. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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