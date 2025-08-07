Düzce İtfaiyecilerinden Kızılay\'a Kan Bağış Kampanyası

Düzce(İHA) – İnsanların en çaresiz zamanlarında yanlarında olan itfaiyeciler, son dönemde de çıkan orman yangınlarını söndürmek içinde mücadele eden Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü çalışanları azalan Kızılay'ın kan stoklarına takviye olmak için kampanya başlattı.

Yangınlarda, kazalarda insanların hayatlarını mallarını kurtarmak için canla başla mücadele eden itfaiyeciler, bu defa Kızılay'ın azalan kan stoklarına takviye yapmak için harekete geçti. Son günlerde çıkan bütün orman yangınlarına hızlı hareket ederek ekipler gönderen ve yanan ciğerlerimizi kurtarmak için canlarıyla seferber olan itfaiyeciler Türk Kızılayı kan bağış otobüsünde kanlarını vererek şifa bekleyen hastalara da umut oldular. Sabah başlayan kan bağış kampanyasında sıraya giren itfaiyeciler sırayla otobüste bulunan yataklardan kanlarını bağışladılar.

Kan bağış kampanyasına katılan Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü çalışanı itfaiye eri Halil Eren; her 3 ayda bir düzenli olarak kan verdiklerini belirterek şunları söyledi, "Biz zaten itfaiyeciler olarak 3 ayda bir mutlaka kan veriyoruz. Bugünde Kızılay yanımıza kadar geldi. Bizlerde kanımızı verdik. Kan tedavi eden bir ilaç diyerek kampanyaya destek veriyoruz. Kanımızla canımızla insanların yanındayız."

İtfaiye şoförü Ünal Doğan ise canlarıyla ve kanlarıyla insanlara yardımcı olmaya çalıştıklarını belirterek şöyle konuştu; "Kızılay yanımıza gelmese bile her 3 ayda bir düzenli olarak kan veriyoruz. Son dönemde anız yangınlarına ve Orman yangınlarına da koşturuyoruz. Kızılay da yanımıza kadar gelmiş. Çalışırken canımızla, şimdi de kanımızla insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bütün halkımızı da kan veremeye davet ediyoruz" dedi.

İtfaiye Müdürlüğü çalışanı itfaiyeciler gün boyunca İtfaiye Müdürlüğü önünde bulunan kan bağış otobüsüne gelerek burada kanlarını veriyorlar. - DÜZCE