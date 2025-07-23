Düzce İtfaiyesi, Gençlere Eğlenceli Yangın Söndürme Eğitimi Verdi

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yaz kulübünde eğitim gören öğrencileri ağırladı. Öğrenciler itfaiyecilik mesleğini yerinde tanıdı, hortumu ellerine alıp doyasıya eğlendi.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, her yaştan vatandaşın ziyaret akınına uğramayı sürdürüyor. Eğitim-öğretim dönemi süresince okulların yoğun ilgisine maruz kalan müdürlük, yaz tatili döneminde de misafirlerini ağırlıyor.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yaz dönemi kurslarında eğitim gören öğrenciler İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti. İtfaiye personeli, öğrencilere itfaiyenin işleyişi, yaptıkları çalışmalar konusunda bilgilendirme de bulundu. Meraklı gözlerle araçları ve teçhizatları inceleyen çocuklar, daha sonra su hortumu ile su sıkarak yangın söndürmeyi uygulamalı gördü. - DÜZCE