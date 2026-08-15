Düzce Jandarma Komutanlığı'nda Görev Değişimi
Jandarma Albay Mustafa Tetik, Tuğgeneral olarak Tunceli'ye atandı; Düzce'ye Kılınç atandı.
Düzce İl Jandarma Komutanlığı'nda görev değişimi yaşandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Düzce İl Jandarma Komutanı olarak görev yapan Jandarma Kıdemli Albay Mustafa Tetik, Tuğgeneral rütbesine yükseltilerek Tunceli İl Jandarma Komutanlığı görevine atandı.
Tetik'in Tunceli'ye atanmasının ardından Düzce İl Jandarma Komutanlığı görevine ise Giresun İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Kıdemli Albay Mustafa Kılınç getirildi.
Kaynak: İHA
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