Düzce'nin 2027-2029 hayvansal üretim planı onaylandı, Bakanlığa sunulacak - Son Dakika
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Düzce'nin 2027-2029 hayvansal üretim planı onaylandı, Bakanlığa sunulacak

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Düzce\'nin 2027-2029 hayvansal üretim planı onaylandı, Bakanlığa sunulacak
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Düzce'nin 2027-2029 yıllarını kapsayan Hayvansal Üretim Planı, Vali Yardımcısı Seyfullah Ordueri başkanlığındaki kurul toplantısında onaylandı. Kırmızı et, beyaz et, çiğ süt ve yumurtada belirlenen miktarlar Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki kurula gönderilecek.

2029 yıllarını kapsayan hayvansal üretim planı kapsamında kırmızı et, beyaz et, çiğ süt ve yumurta üretimine ilişkin asgari ve azami miktarlar belirlendi, onaylanan plan Bakanlığa sunulacak.

Düzce'nin 2027–2029 yıllarını kapsayan Hayvansal Üretim Planı, Vali Yardımcısı Seyfullah Ordueri başkanlığında gerçekleştirilen Tarımsal Üretim Planlaması İl Planlama Kurulu toplantısında görüşüldü. Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen toplantıya İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun ile kurul üyeleri katıldı. Toplantıda Düzce'nin 2026 yılı hayvansal üretim planlaması değerlendirildi. Ardından 2027, 2028 ve 2029 yılları için kırmızı et, beyaz et, çiğ süt ve yumurtada öngörülen asgari ve azami üretim miktarları ele alındı. Görüşmeler sonucunda, dört ürüne ilişkin yıllık üretim miktarları onaylanarak Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Tarımsal Üretimin Planlanması Kuruluna gönderilmesi kararlaştırıldı.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, il genelinde hayvansal üretimin planlı ve sürdürülebilir biçimde yürütülmesi amacıyla üreticilere yönelik bilgilendirme ve rehberlik çalışmalarını sürdürecek.

Kaynak: İHA
Tarım ve Orman BakanlığıEkonomiGüncelDüzceYerelSon Dakika

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