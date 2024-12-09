Düzce'nin İl Statüsüne Kavuşmasının 25. Yılı Kutlandı - Son Dakika
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Düzce'nin İl Statüsüne Kavuşmasının 25. Yılı Kutlandı

Düzce\'nin İl Statüsüne Kavuşmasının 25. Yılı Kutlandı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce'nin il statüsüne kavuşmasının 25. yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Özlü, Düzce'nin 25 yıllık gelişim sürecini övgüyle anlatarak, şehrin geleceği için önemli projelerin hayata geçirileceğini duyurdu.

09.12.2024 09:48  Güncelleme: 09:50
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Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce'nin il statüsüne kavuşmasının 25. yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Düzce'nin 9 Aralık 1999 tarihinde Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye'nin 81. İli olarak ilan edildiğini hatırlatan Başkan Özlü, "Çeyrek asır önce atılan bu adım, Düzce'mizi bugün gördüğümüz modern ve gelişmiş şehre dönüştüren yolculuğun başlangıcını oluşturmuştur. Düzce'nin il statüsüne kavuşmasının 25. yılı, kentimiz için büyük bir gurur ve sevinç kaynağıdır. 1999 yılında yaşanan büyük depremin ardından il statüsü kazanan Düzce, zorlu günleri geride bırakmış ve geçen 25 yıl boyunca hızla büyüyerek güçlü bir kent olma yolunda önemli mesafeler kat etmiştir. Bugün, sanayisiyle, üretimiyle, tabiatıyla, eğitimiyle, bilimiyle, teknolojisiyle, sağlığıyla, ulaşımıyla, tarımıyla, sanatıyla, kültürüyle ve turizmiyle göz dolduran Düzce'mizin, sahip olduğu büyük potansiyeli harekete geçirmek ve Türkiye'nin parlayan yıldızlarından biri yapmak için büyük gayret gösteriyoruz. Düzce'yi her yönüyle gelişen, kalkınan ve tercih edilen bir şehir haline getirmek için çok çalışıyor, söz verdiğimiz 100 projeyi birer birer hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bu vesileyle, Düzce'mizin il oluşunun 25. yılını kutlar, şehrimizin gelişmesine ve kalkınmasına katkı sağlayan herkese teşekkürlerimi sunarım" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce'nin İl Statüsüne Kavuşmasının 25. Yılı Kutlandı - Son Dakika

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