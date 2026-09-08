Düzce Nusrettin Mahallesi'nde yükselen sağlık merkezi inşaatında Vali Makas inceleme yaptı - Son Dakika
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Düzce Nusrettin Mahallesi'nde yükselen sağlık merkezi inşaatında Vali Makas inceleme yaptı

Düzce Nusrettin Mahallesi\'nde yükselen sağlık merkezi inşaatında Vali Makas inceleme yaptı
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Düzce'nin Nusrettin Mahallesi'nde deprem sonrası yeniden yapımına başlanan 4 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde çalışmalar sürüyor. Vali Mehmet Makas, merkezde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı ve tamamlanmasıyla bölge sakinlerinin sağlık hizmetlerine daha kolay erişeceğini belirtti.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Nusrettin Mahallesi'nde deprem sonrası yeniden yapımına başlanan 4 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde çalışmalar sürüyor. Vali Mehmet Makas, merkezde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Düzce Valisi Mehmet Makas, Nusrettin Mahallesi'nde yapımı devam eden 4 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde incelemelerde bulundu. İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ve yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Makas, merkezin tamamlanmasıyla birlikte mahalle sakinleri başta olmak üzere çevredeki vatandaşların sağlık hizmetlerine daha kolay ve hızlı erişim sağlayacağını ifade etti.

Yeni merkezin temeli ise 5 Mart 2024 tarihinde atıldı. Yapımı devam eden 4 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nin tamamlanmasıyla Nusrettin Mahallesi ve çevresindeki vatandaşlara daha modern ve erişilebilir sağlık hizmeti sunulması hedefleniyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce Nusrettin Mahallesi'nde yükselen sağlık merkezi inşaatında Vali Makas inceleme yaptı - Son Dakika

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