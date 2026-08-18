Kaynaşlı Belediye Başkanı Altundal’a geçmiş olsun ziyareti

Kaynaşlı Belediye Başkanı Efdal Altundal, geçirdiği operasyonun ardından evinde istirahat ederken Düzce protokolü tarafından yalnız bırakılmadı.

Düzce Valisi Mehmet Makas, eşi Elif Makas, Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ve Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, operasyon geçiren Efdal Altundal'ın sağlık durumu hakkında bilgi alarak kendisine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vali Mehmet Makas, Altundal için yaptığı açıklamada, "Kaynaşlı Belediye Başkanımız, Efdal Altundal kardeşimizi geçirdiği operasyon sonrasında ziyaret ettik, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Rabbim Şafi ismi ile şifalar versin" dedi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ise, "Kaynaşlı Belediye Başkanı, değerli kardeşim Efdal Altundal'ı geçirdiği ameliyat dolayısıyla ziyaret ederek kendisi ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Allah en kısa zamanda şifa versin inşallah" ifadelerini kullandı.

Düzce protokolü, Efdal Altundal'a acil şifalar dileyerek en kısa sürede sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.