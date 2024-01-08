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Düzce Sağlık Müdürü: Beyaz baston, görme engelliler için önemli bir semboldür - Son Dakika
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Düzce Sağlık Müdürü: Beyaz baston, görme engelliler için önemli bir semboldür

Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, beyaz bastonun görme engelliler için özgürlüğün simgesi olduğunu ve toplumu birleştiren önemli bir sembol olduğunu belirtti. Yılmaz, göz sağlığının korunması ve görme kaybının önlenmesi için düzenli göz kontrollerinin yapılması gerektiğini vurguladı.

Düzce Sağlık Müdürü: Beyaz baston, görme engelliler için önemli bir semboldür
08.01.2024 - 14:40,
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DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, "Görme engelliler için özgürlüğün simgesi olan beyaz baston toplumu birleştiren, harekete geçiren önemli bir semboldür" dedi.

Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz'da 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla yayınladığı mesajında "Görme engelliler için özgürlüğün simgesi olan beyaz baston toplumu birleştiren, harekete geçiren önemli bir semboldür. İnsanlık bu sembol etrafında bir araya gelmeye, görme engelli kardeşlerimizle kol kola yürümeye, engelleri birlikte aşmaya devam edeceğine inancımız tamdır. Görme yeteneğinin kaybedilmesi yani körlük, doğuştan gelebildiği gibi çeşitli hastalıklar sonucu sonradan da ortaya çıkabilir. Bu nedenle göz sağlığımızı korumak ve olabilecek görme kaybının önüne geçmek için; özellikle periyodik göz kontrollerinin yapılması, birçok göz hastalığının henüz belirtileri başlamadan önlenmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayacağını belirtti."

"Asla ihmal etmeyin"

Dr. Yılmaz, göz muayenesinin asla ihmal edilmemesi gerektiğini belirterek "Rutin kontroller atlanmamalı, sağlık kurumlarımızda muayene olup, doktorlarımızın verdiği tedaviye uyulmalı, gözlük ve lens alırken mutlaka muayene olmalı ve rastgele yerlerden gözlük ve lens alınmamalıdır. Hastaların bu konuda duyarlı olması, en küçük bir şikayeti dikkate alması göz sağlığı acısından çok önemlidir. Ayrıca bulanık görme, göz ya da çevresinde kızarıklık, şişlik, ağrı, uzak veya yakını görememe, çift görme, gözün aşırı sulanması, batma, yanma, şaşılık ve göz renginde değişme gibi göz hastalıklarını hatırlatan belirtilerde mutlaka doktora başvurulmalıdır. Bu duygu ve düşünceler ile azmi ve cesareti, başarılı çalışmalarıyla ülkemize güç veren görme engelli kardeşlerimizin 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftasını tebrik ediyor. Tüm görme engelli çalışanlarımıza ve vatandaşlarımıza aileleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu engelsiz bir gelecek diliyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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