Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü\'nden buzağı desteklemeleri askı listesi duyurusu

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DÜZCE(İHA) – Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü buzağı desteklemeleri askı listesinin askıya çıktığını son müracaat tarihinin ise 5 Şubat 2024 olduğu bildirildi.

Buzağı desteklemeleri askı listesi Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ek binasında Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğünde ve İlçe Müdürlükleri 5 Şubat 2024 tarihi mesai bitimine kadar askıya çıkarıldı.

Yapılan uyarıda "Yetiştiricilerimizin bu süre zarfında listeleri kontrol ederek varsa eksikliklerin giderilmesi gerekmektedir. Askı listelerinde; 15 Ocak 2024 tarihi itibariyle E-Islah'a kayıtlı, doğum tarihi E-Islah'ta 1 Ocak 2023 – 31 Ağustos 2023 tarihleri arasında olan, E-Islah'ta anne numarası hanesi, doğduğu işletme numarası hanesi dolu olan ve işletmesinin destekleme başvurusu, 15 Ocak 2024 tarihine kadar E-Islaha kaydedilen buzağılar yer almaktadır. Buzağı desteklemesi ile ilgili maddeleri gereğince askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmaller kesinleşmiş kabul edilir. Belirtilen tarihlerden sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmaz. Yetiştiricilerimizin mağdur olmaması için askı icmallerini titizlikle ve zamanında kontrol etmesi önem arz etmektedir" denildi. - DÜZCE