Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Doğal Afetlerde Kullanılmak Üzere Ekipman Transfer Römorklarını Envanterine Dahil Etti

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Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), doğal afetlerde kullanılmak üzere Mobil Mutfak ve Doğal Afetlerde kullanılan ekipmanların transferinde kullanılacak olan ekipman transfer römorklarını envanterine dahil etti.

Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, "Odamız bünyesinde başlatılan doğal afetlere hazırlık ve acil müdahale ekipmanları temini organizasyonu dahilinde hazırlatılan mobil mutfak ve acil müdahale ekipmanları taşıma römorku teslim alınarak odamız envanterine dahil edildi. Projede mobil mutfak ve acil müdahale ekipmanları taşıma römorku temininde emeği geçen tüm meclis üyelerimize teşekkür ederiz. Römorklar, Düzce Valiliği ve Düzce Belediyesi koordinasyonunda doğal afetlerde profesyonel ekiplerce kullanılacak" ifadelerini kullandı. - DÜZCE