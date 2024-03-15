Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Üyelerini İftar Organizasyonunda Ağırladı

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DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Erdoğan Bıyık, "Göreve geldiğimiz günden bu yana, yaklaşık bir yıl oldu. Bu zaman zarfında, 5 yıla sığacak faaliyetlere, yeniliğe ve gelişimlere imza attık" dedi.

Düzce TSO, tüm üyelerini iftar organizasyonunda ağırlıyor. Düzenlenen programa başta Düzce Valisi Selçuk Aslan olmak üzere, devlet erkanı, davetliler ve üyeler katıldı.

Erdoğan Bıyık, TSO olarak büyük bir aile olduklarını işaret ederek "Bu muhteşem kalabalık, bizim ne kadar büyük bir aile olduğumuzun göstergesidir. Bu anlamda, tüm üyelerimize, sonsuz teşekkür ediyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana, yaklaşık 1 yıl oldu. Bu zaman zarfında, 5 yıla sığacak faaliyetlere, yeniliğe ve gelişimlere imza attık. Sizlerin teveccühü ile seçilmiş olduğumuz, Düzce TSO yönetiminde, geçirdiğimiz süre içerisinde, çözülmemiş birçok sorunu çözdük. Yapılmamış büyüklükte organizasyonlara imza attık. Sizlerin gücüyle, Düzce'mizin, eğitimden sağlığa, turizme, ticaret ve sanayisine büyük katkılarımızın yanı sıra, Düzce TSO'yu TOBB'da en iyi şekilde temsil edilmesi adına çalışmalar yaptık. Yaptığımız çalışmalar ve lobi faaliyetleri sayesinde, geçmişten bugüne, TOBB bünyesinde bulunan, Ar-Ge ve inovasyon kuruluna odamızdan bir temsilci görevlendirdik. Ayrıca, Genç Girişimciler Kurulu Başkanımızı, TOBB bünyesindeki bölge başkanlığında göreve getirilmesine destek sağladık. Yaptığımız birçok çalışmayı, başta Vali, Belediye Başkanımız, Rektörümüz ve ilgili il müdürlerimiz ile birlikte 'Biz Birlikte Güçlüyüz' sloganı ile, değerli paydaşlarımızın büyük katkılarıyla, TSO komiteleri, meclisi, yönetim kuruluyla, hep birlikte büyük başarılara imza attık. Buradan bütün paydaşlarımıza, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı olarak, meclisimiz ve yönetim kurulu adına şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Yapılan protokol konuşmalarının ardından geçmiş dönem yönetim kurulu ve meclis başkanlarına plaket takdiminde bulunuldu. Bıyık, geceye katılamayan başkanların plaketlerinin işyerlerine, vefat eden başkanların plaketlerinin de ailelerine teslim edileceğini söyledi.

Kapanış konuşmasını gerçekleştiren TSO Başkanı Erdoğan Bıyık, iftar organizasyonuna icabet eden tüm üyelere teşekkür etti. - DÜZCE