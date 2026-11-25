Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın 2026-2030 dönemi Meclis üyeleri, Ankara'da TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile bir araya gelerek Düzce'nin üretim kapasitesini, ihracat potansiyelini ve sanayicilerin beklentilerini değerlendirdi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) 2026-2030 dönemi Meclis üyeleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile Ankara'da buluştu. TOBB İkiz Kuleler'deki buluşmaya Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı İshak Şengüloğlu ile Meclis Başkanı Ümit Yıldırım da katıldı. Meclis üyelerinin de hazır bulunduğu programda Düzce'nin üretim kapasitesi, nitelikli üretim, ihracat ve istihdama katkısı ile sanayicilerin beklentileri ele alındı.

Düzce'nin üretim ve ihracat potansiyeli değerlendirildi

Programda söz alan TSO Başkanı İshak Şengüloğlu, Hisarcıklıoğlu'nun Düzce'ye gösterdiği yakın ilgiden memnuniyet duyduklarını ifade etti. Şengüloğlu, Düzce'nin her geçen gün artan üretim kapasitesi, nitelikli üretim ve ihracat faaliyetleriyle istihdama sağladığı katkıya değinerek, iş insanlarının sorun ve beklentilerinin ilgili mecralara taşınması noktasında verilen destek nedeniyle Hisarcıklıoğlu'na ve TOBB camiasına teşekkür etti.

Hisarcıklıoğlu'ndan Düzce'nin gelişimine vurgu

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu da Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nı yakından izlediklerini dile getirerek, kentte görülen uyum ve dinamizmin Düzce'nin her alandaki kalkınmasına büyük katkı sunacağına inandığını söyledi.

Düzce TSO'nun kentin gelişiminde kritik görevler üstlendiğine dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, Meclis üyeleriyle yapılan buluşmadan duyduğu memnuniyeti aktardı.

Program, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.