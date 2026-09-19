Düzce TSO Meclisi 18 Ekim öncesi son toplantısında Seçim Komisyonu kurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Düzce TSO Meclisi 18 Ekim öncesi son toplantısında Seçim Komisyonu kurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce TSO Meclisi 18 Ekim öncesi son toplantısında Seçim Komisyonu kurdu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce TSO Meclisi, 18 Ekim 2026'da yapılacak Meslek Komitesi Seçimleri öncesinde son toplantısını gerçekleştirdi ve Seçim Komisyonu kurulmasını kararlaştırdı. Toplantıda Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, dört yıllık dönemin çalışmalarını meclis üyelerine sundu.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi, 18 Ekim'de gerçekleştirilecek Meslek Komitesi Seçimleri öncesinde mevcut döneminin son toplantısını gerçekleştirdi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (Düzce TSO) Meclisi, yeni seçimler öncesinde son kez bir araya geldi. Meclis Başkanı Tanju Acar'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantı öncesinde meclis üyeleri toplu fotoğraf çektirdi. Toplantı öncesinde ayrıca mevcut döneme ilişkin veda pastası kesildi. Meclis üyeleri, dört yıllık çalışma döneminin ardından yeni seçim sürecine girerken bir araya geldi.

Seçim Komisyonu kurulması kararlaştırıldı

Toplantıda, 18 Ekim 2026 tarihinde yapılacak Düzce TSO Meslek Komitesi Seçimleri de gündeme geldi. Seçim sürecinin yürütülmesi amacıyla Seçim Komisyonu kurulması kararlaştırıldı.

Toplantının son bölümünde ise Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, oda tarafından geride bırakılan dört yıllık dönemde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında meclis üyelerine sunum yaptı. Bıyık'ın sunumunda, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın dört yıllık çalışma döneminde hayata geçirdiği projeler ve yürütülen faaliyetler değerlendirildi.

Düzce TSO'da 18 Ekim'de yapılacak Meslek Komitesi Seçimleriyle birlikte yeni dönem için seçim süreci de başlamış olacak.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerErdoğan BıyıkEkonomiGüncelDüzceYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

149 yıl sonra ilk kez Prof. Dr. Yaşar’dan “Mega El Nino“ uyarısı 149 yıl sonra ilk kez! Prof. Dr. Yaşar'dan "Mega El Nino" uyarısı
Filipinler’de okulda silahlı saldırı: 6 ölü, 17 yaralı Filipinler’de okulda silahlı saldırı: 6 ölü, 17 yaralı
Yanlış marş çalındı oyuncular neye uğradığını şaşırdı Yanlış marş çalındı oyuncular neye uğradığını şaşırdı
Volkswagen’den dev geri çağırma 208 bin araç toplatılıyor Volkswagen'den dev geri çağırma! 208 bin araç toplatılıyor
Sivas’ta 11 aylık Büşra’nın izine 8 gündür rastlanmadı Kardeşlerinin anlattıkları yeni bir şüpheliyi gündeme getirdi Sivas'ta 11 aylık Büşra'nın izine 8 gündür rastlanmadı! Kardeşlerinin anlattıkları yeni bir şüpheliyi gündeme getirdi
Gaziantep’te müstehcen içerik operasyonu Şüphelinin evindeki dijital materyallere el konuldu Gaziantep'te müstehcen içerik operasyonu! Şüphelinin evindeki dijital materyallere el konuldu
13:59
Tüm detaylar burada İşte Trabzonspor-Galatasaray derbisinin muhtemel 11’leri
Tüm detaylar burada! İşte Trabzonspor-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri
13:55
Eşi tarafından öldürülen 2 çocuk annesi Didar, ikizlere hamileymiş
Eşi tarafından öldürülen 2 çocuk annesi Didar, ikizlere hamileymiş
13:35
Arda Güler İngiltere’yi de kendine hayran bıraktı: Paha biçilemez
Arda Güler İngiltere'yi de kendine hayran bıraktı: Paha biçilemez
13:03
KKTC’de batan gemide bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
KKTC'de batan gemide bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
11:30
Ara tatiller kaldırılıyor mu Bakan Tekin, tartışmalara son noktayı koydu
Ara tatiller kaldırılıyor mu? Bakan Tekin, tartışmalara son noktayı koydu
11:18
Yargıtay’dan milyonları ilgilendiren nafaka kararı
Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren nafaka kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2026 14:43:24. #7.12#
SON DAKİKA: Düzce TSO Meclisi 18 Ekim öncesi son toplantısında Seçim Komisyonu kurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement