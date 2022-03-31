Düzce TSO olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
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Düzce TSO olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi

31.03.2022 17:24
Düzce TSO olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası olağan meclis toplantısı, video konferans yöntemiyle Meclis Başkanı Ahmet Dertli yönetiminde yapıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası olağan meclis toplantısı, video konferans yöntemiyle Meclis Başkanı Ahmet Dertli yönetiminde yapıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Meclis Başkanı Ahmet Dertli Olağan Meclis Toplantısı gündemini ve sıralamasını meclis üyelerine aktardı. Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Şubat ve Mart döneminde yönetim kurulu tarafından gerçekleştirilen faaliyetler, iç ve dış ziyaretler, katılım sağlanan iç ve dış paydaş programları ile ziyaretler hakkında meclis üyelerine bilgiler verdi.

Toplantının devamında, Proje AR-GE Birimi Personeli Erdi Ceylan meclis üyelerine üye danışma destek ofisinin çalışmaları hakkında bilgiler aktarırken, faydalanabilecekleri devlet teşvik ve hibeleri hakkında paylaşımlarda bulundu.

Meclis Başkanı Ahmet Dertli, 11. Meslek Komitesi ve 6. Meslek Komitesi arasında düzenlenen Eş Meslek Komite toplantısında alınan kararlar hakkında meclis üyelerine bilgiler aktardı. Dertli, Düzce'de faaliyet gösteren akaryakıt istasyonlarının sorunlarının daha hızlı bir şekilde çözüme kavuşması için komisyon kurulması hakkında karar alındığını belirtti.

Toplantının son kısmında Mart Ayı Mizanları ve Bütçe Gerçekleşme durumları gündeme alındı. - DÜZCE

Düzce TSO olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi
Düzce TSO olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Düzce TSO olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika


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