Düzce Üniversitesi ile İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü arasında iş birliği protokolü imzalandı

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Düzce Üniversitesi, İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü'yle arasında akademik, kültürel ve sosyal iş birliğini sağlamak ve karşılıklı anlayışı güçlendirme amacıyla protokol imzaladı.

İş birliği protokolünü Düzce Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü adına ise Enstitü Başkanı Dr. Mustafa Latif Emek imzaladı. Protokol; akademik ve idari personel hareketliliği, öğrenci değişimi, öğrenci yerleştirme ve tez araştırması alanlarında iş birliğini güçlendirme, ortak araştırma projeleri yürütme, sempozyum, kongre, konferans gibi sosyal, kültürel ve bilimsel toplantılar düzenleme, akademik danışma ve materyal değişimi gibi konuları kapsıyor. - DÜZCE