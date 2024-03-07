Düzce Üniversitesi ile İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü arasında iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika
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Düzce Üniversitesi ile İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü arasında iş birliği protokolü imzalandı

Düzce Üniversitesi ile İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü arasında iş birliği protokolü imzalandı

Düzce Üniversitesi, İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü ile akademik, kültürel ve sosyal iş birliğini güçlendirmek ve karşılıklı anlayışı artırmak amacıyla protokol imzaladı. Protokol, akademik ve idari personel hareketliliği, öğrenci değişimi, ortak araştırma projeleri yürütme, sosyal, kültürel ve bilimsel toplantılar düzenleme gibi konuları kapsamaktadır.

07.03.2024 13:29
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Düzce Üniversitesi, İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü'yle arasında akademik, kültürel ve sosyal iş birliğini sağlamak ve karşılıklı anlayışı güçlendirme amacıyla protokol imzaladı.

İş birliği protokolünü Düzce Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü adına ise Enstitü Başkanı Dr. Mustafa Latif Emek imzaladı. Protokol; akademik ve idari personel hareketliliği, öğrenci değişimi, öğrenci yerleştirme ve tez araştırması alanlarında iş birliğini güçlendirme, ortak araştırma projeleri yürütme, sempozyum, kongre, konferans gibi sosyal, kültürel ve bilimsel toplantılar düzenleme, akademik danışma ve materyal değişimi gibi konuları kapsıyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Düzce Üniversitesi, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce Üniversitesi ile İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü arasında iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika

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