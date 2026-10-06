Düzce Üniversitesi ile İl Müftülüğü eğitim ve din hizmetleri için protokol imzaladı

Düzce Üniversitesi ile Düzce İl Müftülüğü arasında; eğitim-öğretim, akademik araştırma, mesleki uygulama, din eğitimi, din hizmetleri, sosyal sorumluluk ve toplumsal katkı alanlarında iş birliğini geliştirmek amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Rektörlük Çalıştay Salonu'nda gerçekleştirilen imza töreninde iş birliği protokolünü Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Müftü Osman Aydın imzaladı. İş birliği protokolüyle; Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin mesleki bilgi, beceri ve yeterliklerinin geliştirilmesi, Düzce Üniversitesi ile din hizmetleri alanında faaliyet gösteren kurumlar arasındaki iletişim ve iş birliğinin güçlendirilmesi, Diyanet teşkilatında görev yapan personelin akademik ve mesleki gelişimine katkı sağlanması ve topluma yönelik ortak faaliyetlerin gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

İş birliği protokolünün hayırlı olmasını temenni eden Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, her iki kurumun sahip olduğu bilgi, tecrübe, insan kaynağı ve imkanlardan karşılıklı olarak yararlanmanın ve ortak faaliyetler gerçekleştirmenin önemini vurgulayarak katkıları için Düzce İl Müftüsü Osman Aydın'a teşekkür etti.