Düzce Üniversitesi İşe Alım Süreçleri ve Mülakat Programı Düzenlendi

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Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen işe alım süreçleri ve mülakat adlı program, gerçekleştirildi.

İstiklal Konferans Salonu'nda Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztürk; programın, öğrenciler için oldukça önemli ve faydalı olduğunu belirterek "Kariyerimizi şekillendirmek, geleceğimizi şekillendirmektir" dedi.

Programda, İnsan Kaynakları Uzmanı Sümeyya Yıldırım işe alım süreçleri hakkında bilgi verdi. Yıldırım, "İşe alım süreçlerinde; güvenilirlik, çalışkanlık, motive edicilik, yenilikçilik, yenilikçi düşünme tarzı gibi değerlerimiz bulunuyor, adaylarda da bu değerlerle ne kadar örtüştüğüne bakarak mülakatlar geliştiriyoruz. Bu değerlerin yanı sıra başvurularda adayların İngilizce düzeyleri de işe alım süreçlerinde önemli belirleyici bir faktördür" ifadesinde bulundu.

Yıldırım, işe alım sürecini; cv toplayarak başvuru değerlendirme, değerler çerçevesinde ön filtreleme, ön görüşme, İngilizce sınav, teknik mülakat, üst yönetim görüşmesi, başkan onayı, iş teklifi olarak sıraladı.

Program, Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztürk ve Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Senem Çolak Yazıcı'nın İnsan Kaynakları Uzmanı Sümeyya Yıldırım ve İsmail Murat Gaydanoğlu'na teşekkür belgesi takdiminin ardından, iş başvurusunda bulunan öğrencilerie iş mülakatları yapmalarıyla sona erdi. - DÜZCE