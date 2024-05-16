Düzce Üniversitesi İşe Alım Süreçleri ve Mülakat Programı Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Düzce Üniversitesi İşe Alım Süreçleri ve Mülakat Programı Düzenlendi

Düzce Üniversitesi İşe Alım Süreçleri ve Mülakat Programı Düzenlendi

Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen işe alım süreçleri ve mülakat adlı program, İstiklal Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Programda, İnsan Kaynakları Uzmanı Sümeyya Yıldırım işe alım süreçleri hakkında bilgi verdi ve iş başvurusunda bulunan öğrencilerle mülakatlar yapıldı.

16.05.2024 09:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen işe alım süreçleri ve mülakat adlı program, gerçekleştirildi.

İstiklal Konferans Salonu'nda Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztürk; programın, öğrenciler için oldukça önemli ve faydalı olduğunu belirterek "Kariyerimizi şekillendirmek, geleceğimizi şekillendirmektir" dedi.

Programda, İnsan Kaynakları Uzmanı Sümeyya Yıldırım işe alım süreçleri hakkında bilgi verdi. Yıldırım, "İşe alım süreçlerinde; güvenilirlik, çalışkanlık, motive edicilik, yenilikçilik, yenilikçi düşünme tarzı gibi değerlerimiz bulunuyor, adaylarda da bu değerlerle ne kadar örtüştüğüne bakarak mülakatlar geliştiriyoruz. Bu değerlerin yanı sıra başvurularda adayların İngilizce düzeyleri de işe alım süreçlerinde önemli belirleyici bir faktördür" ifadesinde bulundu.

Yıldırım, işe alım sürecini; cv toplayarak başvuru değerlendirme, değerler çerçevesinde ön filtreleme, ön görüşme, İngilizce sınav, teknik mülakat, üst yönetim görüşmesi, başkan onayı, iş teklifi olarak sıraladı.

Program, Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztürk ve Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Senem Çolak Yazıcı'nın İnsan Kaynakları Uzmanı Sümeyya Yıldırım ve İsmail Murat Gaydanoğlu'na teşekkür belgesi takdiminin ardından, iş başvurusunda bulunan öğrencilerie iş mülakatları yapmalarıyla sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Düzce Üniversitesi, Konferans, Düzce, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce Üniversitesi İşe Alım Süreçleri ve Mülakat Programı Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:50 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında neler oluyor İşte 7 soru 7 cevapta gündemi sarsan dosya Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında neler oluyor? İşte 7 soru 7 cevapta gündemi sarsan dosya
10:38 Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler
10:09 Emniyeti sarsan sorular Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı Emniyeti sarsan sorular! Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı?
08:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yanlış aday yüzünden kaybettik“ diyerek 2 ili işaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yanlış aday yüzünden kaybettik" diyerek 2 ili işaret etti
07:57 AK Parti grubunda gergin anlar Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti AK Parti grubunda gergin anlar! Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti
11:38 Şanlıurfa’da viyadükten düşen tırdan sağ çıkan olmadı Şanlıurfa'da viyadükten düşen tırdan sağ çıkan olmadı
11:21 Taraftarın rüyası gerçek oluyor Anderson Talisca, Beşiktaş’a geri dönebilir Taraftarın rüyası gerçek oluyor! Anderson Talisca, Beşiktaş'a geri dönebilir
11:19 Kaş Adliyesi’nde başsavcı ile avukat arasında tuvaleti kullanma tartışması Kaş Adliyesi'nde başsavcı ile avukat arasında tuvaleti kullanma tartışması
11:00 ABD’de satılık köy Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor ABD'de satılık köy! Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor
10:54 Kızını öldüren torununda şikayetçi olmadı Babannenin mahkemedeki sözleri şaşkınlığa neden oldu Kızını öldüren torununda şikayetçi olmadı! Babannenin mahkemedeki sözleri şaşkınlığa neden oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2024 12:38:39. #1.13#
SON DAKİKA: Düzce Üniversitesi İşe Alım Süreçleri ve Mülakat Programı Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement