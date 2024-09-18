Düzce Üniversitesi'nde 2024-2025 Oryantasyon Eğitimi Başladı - Son Dakika
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Düzce Üniversitesi'nde 2024-2025 Oryantasyon Eğitimi Başladı

Düzce Üniversitesi\'nde 2024-2025 Oryantasyon Eğitimi Başladı

Düzce Üniversitesi Rektörlüğü, yeni eğitim-öğretim yılı için oryantasyon programı düzenleyerek öğrencilere, üniversite hayatına ve şehre uyum sürecinde rehberlik etti. Programda çeşitli konularda bilgilendirmeler yapıldı ve öğrencilere akademik tavsiyelerde bulunuldu.

18.09.2024 10:58  Güncelleme: 11:00
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Düzce Üniversitesi Rektörlüğü tarafından eğitime yeni başlayan öğrencilere yönelik düzenlenen ve iki gün süresince devam edecek olan "2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Oryantasyon Eğitimi Programı" başladı.

Konuralp Yerleşkesi Cumhuriyet Konferans Salonu başta olmak üzere, farklı salonlarda ve ilçe yerleşkelerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen programda, Düzce Üniversitesi öğrencileri birçok konu hakkında her yönüyle bilgilendirildi. Her fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları için ayrı ayrı sunumların gerçekleştirildiği programlarda; Düzce ilinin tanıtımı, Düzce Üniversitesi'yle ilgili genel bilgiler, eğitim-öğretim süreçleri, kredi ve burs işlemleri, yabancı dil hazırlık eğitimi, öğrenci değişim programları, sağlık, kültür ve spor hizmetleri, kütüphane, kariyer yönetimi ve kişisel gelişim, Düzce Teknopark/Düzce Teknoloji Transfer Ofisi, akreditasyon akademik değerlendirme, kalite ve iletişim faaliyetleri ile Düzce Belediyesi ulaşım hizmetleri hakkında faydalı bilgiler paylaşıldı.

Oryantasyon Programı Düzce Üniversitesi'ne, Şehre ve Kampüs Hayatına Uyumu Kolaylaştırıyor

Yeni öğrencilerin Düzce Üniversitesi'ne, şehre ve kampüs hayatına uyumunu kolaylaştırmak amacıyla düzenlenen programda; Düzce Üniversitesi akademik birim yöneticileri ve öğretim elemanları, görev yaptıkları fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarıyla ilgili yol gösterici açıklamalarda bulunarak bölüm tanıtımları da gerçekleştirdi.

Öğrencilere önemli tavsiyeler

Oryantasyon programında öğrencilerin; not ortalamalarını yüksek tutmaları, yüksek lisans ve doktora yapmaları, farklı yabancı dil öğrenmeleri, değişim programlarıyla yurt dışına açılarak farklı kültürleri tanımaları, öğrenci topluluklarında aktif şekilde görev almaları ve TÜBİTAK projelerine başvurmaları da önemle vurgulandı.

Başarıları, projeleri ve etkinlikleri de paylaşılıyor

Düzce Üniversitesi'nin başarıları, projeleri, sosyal, kültürel ve bilimsel etkinliklerinin de anlatıldığı programda, öğrencilerin birçok konuda hayatını kolaylaştıracak bilgiler aktarılarak başarılı ve hayırlı bir akademik yıl temennisinde bulunuldu.

2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Oryantasyon Eğitimi Programı ikinci gün gerçekleştirilecek sunumların ardından sona erecek. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Düzce Üniversitesi, Kültür, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce Üniversitesi'nde 2024-2025 Oryantasyon Eğitimi Başladı - Son Dakika

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