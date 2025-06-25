Bilimin toplumla buluşmasını sağlamak ve üniversitelerde üretilen bilginin toplumda daha anlaşılır ve erişilebilir hale gelmesini amaçlayan Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) öncülüğünde başlatılan proje kapsamında, Düzce Üniversitesi'nde Bilim İletişimi Ofisi kuruldu.

Açılışta konuşan Düzce Üniversitesi İletişim ve Tanıtım Koordinatörü Öğr. Gör. Duygu Özdemir Cömert, üniversitede üretilen bilginin halkla paylaşılması ve farklı bir bakış açısı kazandırılması amacıyla ofisin kurulduğunu belirtti.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir ise ülke genelindeki üniversitelerde hayata geçirilen Bilim İletişimi Ofisleri aracılığıyla bilgi birikimini toplumla buluşturmak ve toplumsal katkıyı artırmak istediklerini ifade etti. Bilimin sadece üniversitelerde kalmamasını ve toplumla da paylaşılmasını önemsediklerinin altını çizen Rektör Sözbir, Bilim İletişimi Ofisi'nin Türkiye ve Düzce Üniversitesi'ne hayırlı olmasını temenni etti.

Bilim İletişimi Ofisleri, üniversitelerin bilimsel çalışmalarını Türkiye'de ve uluslararası platformlarda görünür kılmayı ve bilimle toplum arasındaki bağları geliştirmeyi amaçlıyor.

Düzce Üniversitesi, toplumun her kesiminden bireylerin bilime erişimini kolaylaştırmak amacıyla ofisi hizmete açtı. "Bilim Kafe" buluşmaları başta olmak üzere, halka açık alanlarda düzenlenecek bilimsel etkinliklerle üniversitede üretilen bilginin kamuoyuna etkili biçimde aktarılması amaçlanıyor.

Ayrıca, halkın anlayabileceği dille hazırlanacak basın bültenleri, topluma yönelik bilimsel projelerin tanıtımı ve bilimle toplum arasında köprü kurulması gibi birçok önemli faaliyet Bilim İletişimi Ofisi tarafından yürütülecek. - DÜZCE