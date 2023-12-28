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Düzce Üniversitesi'nde Filistinli Öğrencilerin Sorunları Görüşüldü - Son Dakika
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Düzce Üniversitesi'nde Filistinli Öğrencilerin Sorunları Görüşüldü

Düzce Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı tarafından düzenlenen toplantıda, Filistinli öğrencilerin sorunları, istekleri ve beklentileri görüşüldü. Toplantıda çözüm önerileri sunuldu ve öğrencilere destek sağlanacağı belirtildi.

Düzce Üniversitesi\'nde Filistinli Öğrencilerin Sorunları Görüşüldü
28.12.2023 - 09:36,
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Düzce Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı tarafından düzenlenen "Filistinli Öğrencilerimizin Sözlerinde Saklı, Seslerinde Olan Çığlığı Duyma Zamanı" başlıklı toplantı gerçekleştirildi.

Rektörlük Çalıştay Salonunda ki programa; Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztürk, Öğrenci Dekanı Prof. Dr. Mustafa Koç, Öğrenci Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Fahriye Hayırsever, Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Duman ve Dr. Öğr. Üyesi H. Merve Eriş Hasırcı, Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı öğretim üyeleri Doç. Dr. Abdi Güngör, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Sapancı ile Düzce Üniversitesi akademisyenleri ve Filistinli öğrenciler katılım sağladı.

Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztürk ve Öğrenci Dekanı Prof. Dr. Mustafa Koç, Filistin'in hepimizin yarası olduğunu vurguladı. Toplantıda Filistinli öğrencilerin sorunları, istekleri, beklentileri görüşüldü ve konuyla ilgili çözüm önerileri sunuldu. Öğrencilere ihtiyaç duydukları desteğin sağlanacağı ve gerekli faaliyetlerin yapılacağı belirtildi. Toplantı sonunda Filistinli öğrencilerle iletişim halinde kalınacağı da dile getirildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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