Düzce Üniversitesi'nde Otizm Farkındalık paneli gerçekleştirildi - Son Dakika
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Düzce Üniversitesi'nde Otizm Farkındalık paneli gerçekleştirildi

06.04.2022 11:52
Düzce Üniversitesi'nde Otizm Farkındalık paneli gerçekleştirildi

Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Özel Eğitim Topluluğu iş birliğiyle düzenlenen "Otizm Farkındalık Paneli" Cumhuriyet Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Özel Eğitim Topluluğu iş birliğiyle düzenlenen "Otizm Farkındalık Paneli" Cumhuriyet Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Panelin açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden Dr. Aslıhan Kuyumcu Vardar, otizmin kişi için bir engel olmadığını ve eğitim ile aşılabileceğinden söz ederek otizmle ilgili farkındalık oluşturulmasının önemi üzerinde durdu.

Özel Eğitim Bölümü lisans öğrencisi Yusuf Narman'ın yazmış olduğu otizm konulu şiirini okumasıyla devam eden etkinlikte, moderatörlüğünü Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Şahin'in üstlendiği panele geçildi.

Panelin ilk konuşmacısı olan Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden Dr. Yusuf Akemoğlu, otizmin ne olduğu, nasıl farkına varıldığı hakkında bilgiler paylaşarak kısa tarihçesinden bahsetti. Programın bir diğer konuşmacısı Düzce Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Talha Aydoğdu, otizm tanısı konulan bireylerin eğitim olanaklarından ve okullarının bu bireyler için erişebilir olduğundan söz etti. Konuyla ilgili yürüttükleri çalışmalardan da bahseden Talha Aydoğdu, Düzce'nin bu konuda pilot il olduğuna dikkat çekti. Programın son konuşmacısı Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesinden Doç. Dr. Mehmet Nurullah Kurutkan ise otizm teşhisi koyulmuş bireylerin yaşantıları, küçük yaşlarda nasıl fark edileceği ve ailelerin bu konudaki tecrübeleriyle ilgili bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Panele; Düzce Üniversitesi'nin Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzaladığı "Özel Çocuk Özel Aile Üniversitesi" iş birliği protokolü çerçevesinde, Özel Eğitim Meslek Okulu, Yeşil Düzce Özel Eğitim Uygulama Okulu ile Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri de katıldı.

Soru-cevap bölümüyle devam eden panel, Düzce Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Yağmur Başaran'ın eşliğinde Özel Eğitim Bölümü öğrencilerinin sergilediği oyun ve müzik gösterisiyle sona erdi. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Düzce Üniversitesi'nde Otizm Farkındalık paneli gerçekleştirildi - Son Dakika


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