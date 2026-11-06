Düzce Üniversitesi'nde Sedide Akbulut, sağlam ailelerin değerlere dayandığını söyledi - Son Dakika
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Düzce Üniversitesi'nde Sedide Akbulut, sağlam ailelerin değerlere dayandığını söyledi

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Düzce Üniversitesi\'nde Sedide Akbulut, sağlam ailelerin değerlere dayandığını söyledi
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Düzce Üniversitesi'nde düzenlenen programda konuşan Diyanet Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut, sağlam ailelerin değerler üzerine kurulu olduğunu söyledi. Akbulut, sevgi ve yuva olmanın emek istediğini, ilişkilerin sabır ve anlayışla derinleştiğini belirtti.

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi tarafından düzenlenen Modern Çağda Aile Olmak Aile Kalmak adlı programda konuşan Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut sağlam ailelerin değerler üzerine kurulu olduğunu belirtti.

Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen "Modern Çağda Aile Olmak Aile Kalmak" adlı program, İstiklal Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Mehmet Kılıç tarafından okunan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programın açılış konuşmasını gerçekleştiren İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Emine Gümüş Böke, programda; insanın en temel aidiyet ağı, toplumun en güçlü dayanağı ve nesiller arası en anlamlı köprü olan aileyi konuşacaklarını ifade etti. Aileyi; insanın kendini tanıdığı, sevgiyi öğrendiği, değerlerle buluştuğu ve sorumluluk kazandığı bir kavram olarak açıklayan Böke, insanın güven duymayı, paylaşmayı, merhamet göstermeyi ailede öğrendiğini vurguladı. Hızın, bireyselliğin ve dijitalleşmenin arttığı günümüz dünyasında insanların birbirine anlamaya ihtiyacı olduğuna işaret eden Böke, aileyi korumanın tüm kurumların ve toplumun sorumluluğunda olduğunu söyleyerek sözlerini sonlandırdı.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, ailenin, bireyin kişiliğinin şekillendiği, sevgi, saygı, güven ve sorumluluk gibi temel değerlerin kazanıldığı, toplumsal ve kültürel birikimin kuşaktan kuşağa aktarıldığı en önemli kurumlardan biri olduğunu ifade etti. Günümüzde teknolojik gelişmelerin, dijitalleşmenin ve değişen yaşam biçimlerinin aile ilişkilerinde de önemli dönüşümleri beraberinde getirdiğini belirten Rektör Sözbir, "Bu süreçte, değişen şartlara uyum sağlarken aileyi ayakta tutan değerlerin korunması, kuşaklar arası iletişimin güçlendirilmesi ve aile içindeki dayanışmanın sürdürülmesi büyük önem taşımaktadır" şeklinde konuştu.

Konferansını vermek üzere kürsüye davet edilen Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut, aile konusunu dini ve sosyal boyutlarıyla değerlendirerek aile yönelik yürüttükleri hizmetler ve akademik çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Aile olunduğunda yer yüzünün cennete dönüşebileceğine işaret eden Akbulut, bir evi yuvaya dönüştürmenin önemi üzerinde durdu. Huzur ve mutluluk için sevginin olmazsa olmaz olduğunu söyleyen Akbulut, merhamet, hoşgörü, saygı ve ihsan gibi değerlerin de sevgiyi oluşturduğunu sözlerine ekledi. Sevgi ve yuva olmanın emek istediğini dile getiren Akbulut, ilişkilerin emekle güçlendiğinin, sabır ve anlayışla derinleştiğinin altını çizdi. Evliliklerin beklentiyle yürümediğini, değer verdikçe değer görüldüğünü ifade eden Akbulut, sağlam ailelerin değerler üzerine kurulu olduğunu belirterek konuşmasını noktaladı.

Modern Çağda Aile Olmak Aile Kalmak adlı program, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut'a hediye ve teşekkür belgesi takdim edilmesi ve günün anısına hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
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