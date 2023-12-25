 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Düzce Üniversitesi'nde Yabancı Öğrenciler Ülkelerini Tanıttı - Son Dakika
Üye Girişi

Düzce Üniversitesi'nde Yabancı Öğrenciler Ülkelerini Tanıttı

Düzce Üniversitesi'nde okuyan yabancı uyruklu öğrenciler, lise öğrencileriyle bir araya gelerek kendi ülkelerini tanıttılar. Gençler, merak ettikleri soruları da sordular.

Düzce Üniversitesi\'nde Yabancı Öğrenciler Ülkelerini Tanıttı
25.12.2023 - 10:33,
Abone Ol

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesinde okuyan yabancı uyruklu öğrenciler liseli gençlerle bir ardaya gelip kendi ülkelerini tanıttılar.

Düzce Üniversitesi'nde okumak için kilometrelerce uzaktan gelen ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Avni Akyol Yurdunda kalan yabancı uyruklu öğrenciler lise öğrencileri ile bir araya geldi. Düzce Mehmet Akif İnan Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki öğrencilerle bir araya gelen gençler ülkelerini tek tek tanıttılar. Liseli öğrenciler büyük bir dikkatle tanıtımı izlerken merak ettikleri soruları sordular. - DÜZCE

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Düzce Üniversitesi, Gençlik, Düzce, Kültür, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce Üniversitesi'nde Yabancı Öğrenciler Ülkelerini Tanıttı - Son Dakika


10:30
Davutoğlu'ndan dengeleri alt üst edecek sözler: AK Parti'nin adayına destek veririz Davutoğlu'ndan dengeleri alt üst edecek sözler: AK Parti'nin adayına destek veririz
10:22
Bakan Şimşek: Yüzde 25'lik kira zammı sınırı uygulaması temmuzda sona erecek Bakan Şimşek: Yüzde 25'lik kira zammı sınırı uygulaması temmuzda sona erecek
10:19
Icardi'nin gözü neden morardı? Ezeli rakipler sosyal medyada birbirine girdi Icardi'nin gözü neden morardı? Ezeli rakipler sosyal medyada birbirine girdi
10:10
Nijerya'da çobanlarla çiftçiler arasında çatışma! En az 16 kişi hayatını kaybetti Nijerya'da çobanlarla çiftçiler arasında çatışma! En az 16 kişi hayatını kaybetti
09:55
12 şehidimizin kanı yerde kalmadı! Irak ve Suriye'ye hava harekatında en az 26 terörist öldürüldü 12 şehidimizin kanı yerde kalmadı! Irak ve Suriye'ye hava harekatında en az 26 terörist öldürüldü
09:53
Derbide Icardi'nin pozisyonu hakem ve yorumcuları ikiye böldü Derbide Icardi'nin pozisyonu hakem ve yorumcuları ikiye böldü
09:51
Peru'da 'Noel Baba' kılığına giren polis, uyuşturucu kaçakçılığı yapan çeteyi tek başına çökertti Peru'da "Noel Baba" kılığına giren polis, uyuşturucu kaçakçılığı yapan çeteyi tek başına çökertti
09:49
Kağıthane'de Kıskançlık Nedeniyle Kavga: Bir Adam Hayatını Kaybetti Kağıthane'de Kıskançlık Nedeniyle Kavga: Bir Adam Hayatını Kaybetti

Son Dakika
10:30 Davutoğlu'ndan dengeleri alt üst edecek sözler: AK Parti'nin adayına destek veririz
10:22 Bakan Şimşek: Yüzde 25'lik kira zammı sınırı uygulaması temmuzda sona erecek
10:19 Icardi'nin gözü neden morardı? Ezeli rakipler sosyal medyada birbirine girdi
10:10 Nijerya'da çobanlarla çiftçiler arasında çatışma! En az 16 kişi hayatını kaybetti
09:55 12 şehidimizin kanı yerde kalmadı! Irak ve Suriye'ye hava harekatında en az 26 terörist öldürüldü
09:53 Derbide Icardi'nin pozisyonu hakem ve yorumcuları ikiye böldü
09:51 Peru'da "Noel Baba" kılığına giren polis, uyuşturucu kaçakçılığı yapan çeteyi tek başına çökertti
09:49 Kamuya 1.360 personel alınacak
09:35 Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapan 309 işletmeye 24 milyon TL ceza uyguladı
09:33 Atilla Taş'ın tutuklanmasında yeni gelişme! Kararı duyunca baygınlık geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2023 10:55:35. #1.12#
SON DAKİKA: Düzce Üniversitesi'nde Yabancı Öğrenciler Ülkelerini Tanıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement