Düzce Üniversitesi\'nde Yabancı Öğrenciler Ülkelerini Tanıttı

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesinde okuyan yabancı uyruklu öğrenciler liseli gençlerle bir ardaya gelip kendi ülkelerini tanıttılar.

Düzce Üniversitesi'nde okumak için kilometrelerce uzaktan gelen ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Avni Akyol Yurdunda kalan yabancı uyruklu öğrenciler lise öğrencileri ile bir araya geldi. Düzce Mehmet Akif İnan Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki öğrencilerle bir araya gelen gençler ülkelerini tek tek tanıttılar. Liseli öğrenciler büyük bir dikkatle tanıtımı izlerken merak ettikleri soruları sordular. - DÜZCE